La révélation. Telle pourrait se résumer l'année 2017 de Kylian Mbappé. Si le natif de Bondy n'a pas attendu cette année pour faire ses premiers pas en Ligue 1, sa première apparition remontant au 2 décembre 2015 lors d'une rencontre face à Caen, ces douze derniers mois ont fait naître une véritable star du ballon rond.



Dès les premières semaines de l'année, l'attaquant français brille. Ses performances sont hallucinantes et saluées de toutes parts. Il inscrit son premier triplé en Ligue 1 contre Metz le 11 février, son premier but en Ligue des champions contre Manchester City le 21 février, son premier doublé sur la scène européenne contre le Borussia Dortmund le 12 avril.

Les records de précocité tombent les uns après les autres. Plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco, plus jeune joueur à atteindre les cinq buts et à marquer en demi-finale de Ligue des champions. En quelques mois, et à tout juste 18 ans, Kylian Mbappé s'est fait un prénom mais surtout un nom.



Une pièce maîtresse de l'AS Monaco

Et les chiffres parlent pour lui. Titulaire à seulement six reprises au soir de la 23e journée, il sera aligné d'entrée de jeu onze fois sur les quatorze dernières journées de championnat pour un total de 15 buts et 8 passes décisives en seulement 1.500 minutes disputées. Des statistiques auxquelles il faut également ajouter les 6 buts inscrits sur la scène européenne. Simplement monstrueux.



Le "gamin" fait preuve d'une technique remarquable, d'une vitesse explosive mais surtout d'une intelligence de jeu importante. "Quand je le regarde dribbler, je vois qu'il pense, il t'amène là, il feinte, il revient, il pense quand il joue et ça, pour moi, c'est le plus important pour un joueur, il utilise son cerveau", déclarait Thierry Henry dans le Canal Football Club.



La tête sur les épaules, le sourire aux lèvres, Kylian Mbappé ne cesse d'affoler les compteurs. Accompagné de Radamel Falcao et de Thomas Lemar, le trio tient tête au Paris Saint-Germain et marche sur la France. Le jeu est rôdé, séduisant. Auteurs d'une saison exceptionnelle, les hommes de Leonardo Jardim chutent en demi-finale de la Ligue des champions mais s'offrent le titre de champion de France, qui échappait depuis 17 ans au club de la principauté.



Fort de ces performances, c'est tout naturellement que l'attaquant monégasque débarque à Clairefontaine, l'antre de l'équipe de France. Une première sélection le 16 mars face au Luxembourg, avant un premier but le 31 août face aux Pays-Bas. Depuis, la nouvelle pépite tricolore n'a plus quitté le maillot frappé du coq pour devenir un joueur incontournable dans les plans de Didier Deschamps.

Kylian Mbappé après son premier but en Bleu face au Pays-Bas le 31 août 2017 Crédit : Alfonso Jimenez/Shutter/SIPA

Un transfert record au PSG

Une première saison en tant que professionnel a donc suffi au jeune homme pour délaisser son costume de grand espoir et enfiler celui de star. Et ce n'est pas le mercato estival qui peut contredire cela. Courtisé par les plus grands clubs européens, Kylian Mbappé fait régulièrement la une des journaux sportifs. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont alors en pole position pour s'attacher les services de l'attaquant de 18 ans.



Et c'est bien en France que l'international a choisi de poursuivre son apprentissage du haut niveau. Au terme de longues discussions, le club de la capitale attire dans ses rangs le prodige du football français contre un chèque de 180 millions d'euros. Un nouveau record. Si Neymar, également recruté par les dirigeants qataris cet été demeure le plus gros transfert de l'histoire, Kylian Mbappé se place à la seconde place mais s'offre le titre honorifique de joueur français le plus cher.



Un nouveau statut que l'attaquant n'a pas tardé à assumer. Avec Cavani et Neymar, Mbappé déroule et frappe fort. D'entrée de jeu. C'est alors la naissance d'un trio offensif redoutable et redouté sur l'ensemble de la scène européenne. Résultat ? Sur la seule première moitié de championnat, la MCN a inscrit 38 buts, soit plus que le total de 16 équipes de Ligue 1. De quoi recevoir les compliments de la star brésilienne. "J’ai l’impression qu’il a déjà 30 ans. Il est tellement mature et tellement complet. C’est un privilège pour moi de jouer avec lui", a déclaré Neymar.



De telles performances qui forcent l'admiration. Pour Diego Maradona, celui qui est dorénavant surnommé "Donatello" au Paris Saint-Germain est tout simplement "la révélation du football". Rien que ça. Reste dorénavant à savoir où le prodige du ballon rond va bien pouvoir s'arrêter.



Kylian Mbappé avec Neymar au Paris Saint-Germain, en septembre 2017 Crédit : Francois Mori/AP/SIPA