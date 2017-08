publié le 29/08/2017 à 17:34

C'est (encore) du jamais vu. Sauf retournement de situation de dernière minute, Kylian Mbappé va quitter l'AS Monaco pour rejoindre le Paris Saint-Germain. D'un point de vue purement sportif, le transfert est déjà incroyable : le tout récent champion de France, qui s'était pourtant juré de ne pas renforcer son concurrent, a fini par se résoudre à lâcher son attaquant vedette. Si l'opération fait tant couler d'encre, c'est évidemment lié aux sommes immenses qui sont en jeu : l'indemnité se chiffre à 180 millions d'euros hors bonus, le salaire brut annuel à 18 millions d'euros pendant cinq ans.



Contrairement au transfert de Neymar au PSG pour 222 millions d'euros, autrement dit le plus cher de l'histoire du football, celui-ci ne repose pas sur l'activation d'une clause libératoire préalablement fixée par le club d'origine. Ici, ce tarif n'est autre que le fruit d'intenses et longues négociations entre les dirigeants parisiens et monégasques. Mais qu'est-ce qui explique une telle somme ?

Plusieurs facteurs entrent en compte, notamment d'importants enjeux économiques. "L'aspect sportif reste l'explication principale", souligne néanmoins Bastien Drut, économiste du sport contacté par RTL.fr. "Il est identifié comme étant l'un des futurs très grands attaquants", poursuit-il, sur la base des statistiques affolantes du jeune attaquant de 18 ans. Pour sa première saison complète avec l'équipe première monégasque, sur l'exercice 2016-2017, le natif de Bondy a fait trembler les filets à 26 reprises, notamment 15 fois en championnat.





Surtout, il n'a cessé de battre toute une série de records de précocité : plus jeune buteur de l'histoire de l'ASM (devant un certain Thierry Henry), plus jeune joueur à marquer un doublé en phase éliminatoire de Ligue des champions, plus jeune joueur à marquer en demi-finale de cette même compétition... Rapide, bon dribbleur, polyvalent sur le front de l'attaque, il est un buteur complet capable de se muer en esturgeon, en attestent ses huit passes décisives.

D'importantes retombées envisageables

Kylian Mbappé coche ainsi deux cases faisant particulièrement gonfler les prix. Derrière les inaccessibles Suarez, Lewandowski et autres Benzema, les buteurs fiables et prolifiques se font de plus en plus rare sur le marché. Les transferts de Lukaku (85 M€) et Morata (80M€) au cours du mercato estival 2017 le prouvent un peu plus. Et si le potentiel a toujours été bien valorisé, car tout le monde est logiquement à la recherche de la perle rare, c'est encore plus vrai dans cette période d'inflation provoquée par les investissements massifs d'actionnaires étrangers et l'explosion des droits TV en Angleterre.



D'un point de vue économique, un jeune joueur est un actif intéressant pour ces entreprises que sont les clubs de football. Il a plus de chances de produire un bon rendement sur plusieurs années et d'être la source d'une plus-value. "Il y a dix ans, il n'y avait peut-être pas cette volonté d'acquérir ce type de joueurs. Aujourd'hui, il y a une bulle spéculative où on présuppose la valeur future de ces joueurs en devenir", nous expliquait Loïc Ravenel, collaborateur scientifique au Centre international d'étude du sport (CIES) de Neuchâtel.



Devenu international français, Kylian Mbappé est aussi devenu une figure médiatique du football hexagonal, ce qui lui confère une puissance marketing non négligeable. L'écho médiatique que suscitent les rumeurs autour de lui, en France mais aussi chez les voisins européens, le démontre. Cela doit être pris en compte dans la volonté d'un club de se séparer, ou d'acheter, un joueur. Avant le début des grandes manœuvres, l'AS Monaco avait d'ailleurs bien pris soin de le mettre en tête d'affiche de sa campagne publicitaire pour ses nouveaux maillots.

Une offre impossible à refuser

Le montant de ce transfert s'explique aussi par la position de l'AS Monaco. Durant plusieurs mois, les médias se sont fait l'écho d'un refus catégorique du vice-président Vadim Vasilyev de vendre son joueur, qui plus est au rival parisien. À la faveur du changement de stratégie initié à l'été 2014, mettant fin au recrutement de joueurs réputés afin de privilégier le développement d'une classe biberon, le club n'est plus dans la nécessité de réduire son effectif.



Plusieurs de ses jeunes pousses (Martial, Carrasco, Bernardo Silva, Bakayoko) sont déjà parties et ont rempli les caisses. Ce qui permettait à la direction monégasque, en avril dernier, de pouvoir déclarer sans sourciller : "Le modèle économique fonctionne. Nous n’avons pas n’a pas besoin de vendre de joueurs". Pour accepter de laisser partir un joueur comme Kylian Mbappé, surtout au Paris Saint-Germain, il leur fallait donc une offre impossible à refuser, celle qui risque de ne pas se représenter une autre fois. Monaco n'a pas laissé passé cette chance.