publié le 09/12/2017 à 16:15

Pour la première fois depuis décembre 2014, le Paris Saint-Germain vient d'essuyer deux défaites coup sur coup (2-1 à Strasbourg en Ligue 1 puis 3-1 sur la pelouse du Bayern en Ligue des champions). Cette série ébranle un club jusqu'alors invaincu mais qui depuis quelques matches ne convaincu plus.



Si un résultat nul face à Lille suffit aux Parisiens pour être sacré honorifiquement champions d'automne, ne pas battre le 17e à domicile fragiliserait un peu plus la situation d'Unai Emery. Attention, toutefois, à ce Losc de l'après Marcelo Bielsa qui vient d'enchaîner deux succès à Lyon (1-2) et contre Toulouse (1-0).

Pour cette rencontre Paris est privé de Thiago Silva (blessé) et Neymar (suspendu), mais pas de Kylian Mbappé, tout frais 7e au Ballon d'Or 2017, à 18 ans seulement, et rare joueur qui a tenu le choc face au Bayern.