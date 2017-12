publié le 22/12/2017 à 13:46

Lundi 1er janvier - mercredi 31 janvier. Les 20 clubs de Ligue 1 vont avoir un mois complet pour ajuster leurs effectifs professionnels, dénicher le(s) renfort(s) qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs, des plus élevés (qualification en Ligue des champions, sacre européen...) au plus modeste (maintien)



Ce sera aussi pour eux l'occasion de se séparer d'éléments en manque de temps de jeu ou devenus indésirables, et ainsi de renflouer les caisses.

Sous la menace de sanctions de la part de l'UEFA s'il ne se met pas en conformité avec les règles du fair-play financier, le PSG va probablement être l'acteur majeur de ce mercato hivernal 2018.

Javier Pastore, Angel Di Maria, Lucas Moura, Hatem Ben Arfa ou Christopher Nkunku : plusieurs départs sont envisagés depuis plusieurs semaines déjà, avant peut-être de se pencher sur un recrutement.

Pastore sur le départ ?

Selon toute vraisemblance, Paris doit trouver entre 60 et 70 millions d'euros à court terme. Va-t-il réussir à vendre l'un de ses deux Argentins ? Le Brésilien ? De nombreux clubs seraient intéressés (l'Inter et Valence pour Pastore, Nantes et Malaga pour Lucas, par exemple), mais pour des prêts, ce qui ne permettrait que d'alléger la masse salariale.



Dans le sens des arrivées, l'entraîneur Unai Emery aimerait un milieu défensif. Le nom de Lassana Diarra est revenu ces dernières heures, avec l'avantage d'être libre et de pouvoir disputer la Ligue des champions. Pour attirer un élément plus jeune, le club de la capitale doit d'abord vendre.

Verts et Girondins au bord du précipice

En chute libre depuis des semaines, Saint-Étienne et Bordeaux, respectivement 16e et 15e en championnat, seront également surveillés de près.



Les Verts visent en priorité l'ancien Rennais Paul-Georges Ntep (Wolfsburg), annonce L'Équipe vendredi 22 décembre dans un dossier complet. Les Girondins pourraient se positionner sur le Lyonnais Clément Grenier.



Autre club dans la tourmente, Lille (18e) recherche seulement un entraîneur en raison de son interdiction de recruter. L'ancien coach des Verts Christophe Galtier arrive en pole position pour succéder au Portugais Joao Sacramento, intérimaire depuis la mise à l'écart de Marcelo Bielsa. Débarqué en juin dernier pour laisser place au "loco", Franck Passi acceptera-t-il de revenir s'il est finalement choisit par les dirigeants nordistes ?

Ajustements attendus à l'OM, départs à l'OL

Grand animateur un an auparavant avec les arrivées de Dimitri Payet, Morgan Sanson ou Patrice Évra, l'Olympique de Marseille sera cette fois plus calme. 4e à mi-parcours, L'OM souhaite doubler le poste de latéral gauche (Jérôme Roussillon de Montpellier ? Almamy Touré de Monaco ?) et engager un milieu défensif (Thiago Mendes de Lille ?).



À Lyon (3e), ce sont surtout des départs qui sont attendus. Clément Grenier n'entre plus dans les plans de Bruno Génésio, Jordan Ferri et Mapou Yanga-Mbiwa très rarement.



À Monaco, éliminé de toutes compétitions européennes, la principale interrogation concerne Thomas Lemar.



Cible de Liverpool et Arsenal l'été dernier, l'ailier gauche serait désormais suivi par Chelsea, le Bayern voire le Barça. Le club de la Principauté repoussera-t-il de nouvelles offres approchant les 100 millions d'euros ? "Les départs de joueurs importants ne sont pas çà l'ordre du jour", assure le vice-président Vadim Vasilyev.