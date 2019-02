publié le 12/02/2019 à 14:13

Le partenariat entre l'US Carcassonne et le site pornographique Jacquie et Michel a du plomb dans l'aile. Alors que le club de Pro D2 avait annoncé que le site serait son sponsor "le temps d’un match" contre Biarritz le 1er mars prochain, la Ligue nationale de rugby (LNR, ndlr) a indiqué sur Twitter qu'elle s'y opposait.



"Le partenariat avec un site internet pornographique n'est pas compatible avec le règlement de la LNR et le public familial qui se déplace au stade. La LNR décide donc d'interdire toute visibilité publicitaire de ce partenaire dans l'enceinte du stade", écrit la Ligue sur son compte Twitter.

L'annonce de ce partenariat avait suscité beaucoup de réactions. Certains s'en était amusés, d'autres indignés. C'est notamment le cas du président du Biarritz Olympique, futur adversaire du club. "Donc en France, on ne peut faire de pub pour le tabac ou l'alcool... Mais l'exploitation de la femme, voire même la promotion du porno dans un stade rempli de mineurs, alors là, pas de problèmes ? Triste que le @BOPBweb se retrouve engagé malgré nous dans ce coup de pub sordide", avait tweeté Louis-Vincent Gave le 7 février.

Une "communication fun et décalée" pour le club

Il s'agit de "s'inscrire dans une communication fun et décalée", avait expliqué la directrice générale du club audois Christine Menardeau-Planchenault. "Engagement, puissance, endurance et vigueur", le site avait mis en exergue les valeurs qu'il partage avec les joueurs et l'entraîneur du club carcassonnais Christian Labit. Jacquie et Michel avait également annoncé la venue d'une "délégation" qui "investira à quinze le pré du stade Albert-Domec pour une débauche de performance physique".



Une "performance" qui n'aura donc a priori pas lieu, au grand dam des spectateurs, annoncés en nombre. L'US Carcassonne s'était en effet réjoui de "l'augmentation de la demande sur la billetterie" pour cette rencontre un peu "spéciale".