publié le 03/03/2021 à 08:24

C'est un rapport commandé par la ministre des Sports et censé faire la lumière sur cette fameuse "bulle" sanitaire qu'aurait dû respecter le XV de France. Une bulle, disons-le, relativement perméable puisqu'elle a permis à plusieurs joueurs de sortir manger une gaufre et même au sélectionneur Fabien Galthié d'aller assister à un match de son fils.

Le résultat on le connaît : 12 cas de Covid parmi les joueurs, 17 au total et le report du match France-Écosse. Ce rapport, RTL a pu en consulter les grandes lignes et il innocente le patron du XV de France.

D'après ce document, Fabien Galthié n'est en rien responsable de l'épidémie de Covid qui a décimé le XV de France. Le patient 0 a été clairement identifié comme un joueur de l'équipe de France de rugby à 7. Au contact du XV de France en tant que partenaire, son test PCR était négatif, mais il était en période d'incubation.



La conclusion de Roger Salamon

Fabien Galthié, qui avait pourtant, quitté le groupe, notamment pour assister à un match de son fils au stade Jean Bouin, n'aurait pas enfreint le protocole sanitaire. C'est ce qu'affirme, Roger Salamon, ancien président du Haut Conseil de Santé Publique qui pilote la commission médicale de la Fédération.

"Dans mon rapport je le mets au début, il est parfaitement clair que ce qu'il a fait, quoiqu'on puisse en penser, il avait le droit de le faire et il n'y avait aucun risque particulier", explique-t-il avant de poursuivre : "Et d'ailleurs, ce n'est pas lui le patient 0, ça c'est évident virologiquement à la distance à laquelle il est allé voir son fils et à la distance à laquelle il y a eu de premiers cas." "Je ne dis pas ça pour le défendre, il n'a pas besoin d'être défendu, mais je dis ça parce que c'est la vérité", conclut Roger Salamon.

Quelle crédibilité peut-on accorder au rapport ?

C'est un document qui engage la responsabilité de la Fédération, ces signataires sont des médecins reconnus qui composent la Commission médicale, parmi lesquels Roger Salamon, mais aussi Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière. On attend les conclusions que donnera la ministre déléguée Roxana Maracineanu après avoir pris connaissance de ce rapport estampillé "FFR".