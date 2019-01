Route du Rhum 2018 : le carré magique de la catégorie Ultime

publié le 27/10/2018 à 17:16

La catégorie Ultime, qui regroupe les bateaux d’une longueur supérieure ou égale à 60 pieds, c’est la catégorie des géants, celle de ces multicoques qui ne cessent de battre des records grâce aux évolutions technologiques qui désormais font de ces voiliers des Formule 1 volantes. Les skippers à la barre de ces Ultime seront six au départ de cette Route du Rhum 2018 à Saint-Malo, dimanche 4 novembre, à commencer par LE grand favori, François Gabart.



Le Charentais de 35 ans a déjà remporté cette course en 2014 en Imoca, deux ans après son succès sur le Vendée Globe. Depuis, sur "Trimaran Macif", il a gagné la Transat Jacques Vabre en 2015, la Transat Bakerly en 2016, avant d’établir en 2017 le record du tour du monde en solitaire en 42 jours et 16 heures. "J’ai tellement hâte d’être au départ sur cette course mythique", explique le "petit prince de la mer", qui a encore fait évoluer son trimaran de 30 m en l’équipant de nouveaux foils et de nouveaux safrans.

Pour contrer la fougue et le talent de François Gabart, l’expérimenté Thomas Coville est lui aussi sur les rangs pour inscrire son nom au palmarès de la Route du Rhum. À 50 ans et pour sa 6e participation sur cette course qu’il a remporté en 1998 sur monocoque, le skipper de "Sodebo Ultim’" espère rallier Pointe-à-Pitre en vainqueur. "J'ai commencé la préparation physique en vue de cette Route du rhum en février dernier. Autant dire que je suis prêt. Je suis un vrai rapace", lâche-t-il.

Viennent ensuite Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse et leur monture ultra rapide. Le premier, vainqueur du Vendée Globe 2016-2017 est désormais à la barre de "Maxi Solo Banque Populaire IX", avec lequel il a chaviré au printemps dernier au large du Maroc. "Mais je suis prêt et je prends cette transat comme un nouveau défi". Avec le "Maxi Edmond de Rothschild", le second possède également un trimaran de 32 m. Mis à l’eau en juillet 2017, il a terminé 2e de la Transat Jacques Vabre au mois de novembre suivant. "Depuis, j’ai consacré toute mon année à la préparation de cette Route du Rhum. J’espère que ce sera payant".

Matériaux reconditionnés ou recyclés pour Pilliard

Dans ce sport, sur ces montures qui exigent une préparation physique parfaite, Francis Joyon et ses 62 ans ne semble pas en mesure de l’emporter en solitaire, lui qui est détenteur du Trophée Jules Verne en équipage. Mais "Idec Sport" est l’ancien "Groupama 3" de Franck Cammas puis "Banque Populaire VII" de Loick Peyron, qui a remporté les deux dernières éditions de la Route du Rhum.



Enfin c’est à la barre de l’ancien trimaran d’Ellen MacArthur qui avait battu le record du tour du monde en solitaire en 2005 que le Morbihanais Romain Pilliard fera office de Petit Poucet de la classe Ultime. À 43 ans, le bizuth espère atteindre la Guadeloupe à bord de son bateau remis à l’eau fin août après avoir été rénové avec des matériaux reconditionnés ou du recyclés. Voilà pourquoi il a été baptisé "Remade - Use It Again¿!".

Les 6 concurrents de la catégorie Ultime

François Gabart : "Trimaran Macif"

Thomas Coville : "Sodebo Ultim'"

Sébastien Josse : "Maxi Edmond de Rothschild"

Francis Joyon : "Idec Sport"

Armel Le Cléac'h : "Maxi Banque Populaire"

Romain Pilliard : "Remade - Use It Again !"