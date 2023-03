Un astéroïde géant va-t-il s’écraser sur Terre en 2046 ?

Le sujet du jour. Les astronomes ont récemment découvert un astéroïde de 50 mètres de diamètre susceptible de percuter la Terre en 2046, le jour de la Saint-Valentin, mais la probabilité d'une collision, est extrêmement faible.

Baptisé "2023 DW", l'objet céleste a été repéré pour la première fois le 26 février par un petit observatoire chilien. Est-ce qu'il faut avoir peur de cet astéroïde ? Il faut préciser que les probabilités évoluent visiblement très vite dans ce domaine. Dimanche 12 mars, le risque se rapprochait, on parlait d'une chance sur 432 Et puis, en une nuit, on est passé à une chance sur 1.584 que cet astéroïde atterrisse sur notre planète.

Le scénario catastrophe d'un astéroïde qui menace de percuter la Terre revient souvent au cinéma. C'était notamment le cas dans le film Don't Look Up, sur Netflix. Le long-métrage raconte l'histoire de deux astronomes qui ont découvert une comète qui se dirige droit sur la Terre, et que personne ne prend au sérieux. Dans cette comédie, il y a un milliardaire qui parvient à dissuader le gouvernement d'intervenir, parce qu'il prétend qu'il y a des matières premières extrêmement précieuses sur cette comète.

Autre film phénomène sur le sujet Armageddon, réalisé par Michael Bay, avec Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck ou encore Liv Tyler. Cette fois, c'est un astéroïde qui fonce droit sur la Terre. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que récemment la réalité a rejoint la fiction avec la mission DART de la Nasa.



Pourquoi on en parle ? Comment fait-on pour calculer la trajectoire d'un astéroïde ? L'astéroïde peut-il percuter d'autres objets en cours de route ? Des astéroïdes menacent-ils souvent de s'écraser sur la Terre ? Qu'est-ce qui pourrait se passer si un astéroïde s'écrasait sur la Terre ? Une nouvelle extinction de masse ?



Analyse.

