ENQUÊTE RTL - Scandale des frères Philippe : 50 ans d'abus sur des religieuses en toute impunité

Le sujet du jour. Un scandale sans précédent au sein de l'Église. Dans un documentaire diffusé par Arte en 2019, une ancienne religieuse raconte avoir été la victime de deux frères.

De fil en aiguille, ce témoignage permet de retracer l'histoire d'une société secrète au sein de l'ordre catholique des dominicains. Pendant cinquante ans, sous l'égide des frères Philippe, des théologiens reconnus, un réseau d'hommes d'Église a abusé sexuellement de nombreuses religieuses, au nom d'une "mystique-érotique".

Pourquoi on en parle ? Combien de victimes ont-ils agressées ? Comment sont-ils parvenus à créer cette société secrète ? Pourquoi les faits ont-ils été passés sous silence par l'Église des années durant ?



L'historien-chercheur Tangui Cavalin a mené l'enquête, commandée par le responsable actuel de l'ordre des dominicains. Pendant trois ans, il a épluché les archives de cette affaire pour mettre au jour une histoire inouïe dans son rapport intitulé L'affaire - Les dominicains face au scandale des frères Philippe, un gros volume de 700 pages.

Analyse. "Il fallait s'interroger sur les raisons de cette méconnaissance qui avait empêché de qualifier la gravité des faits", justifie Tangi Cavalin, spécialiste de l'histoire des dominicains. "On essaie d'être au plus près de ce que font les frères Philippe quand ils approchent leurs victimes, de la manière dont ils les placent sous une emprise".



À la suite d'une révélation "de la Vierge" dont Thomas Philippe se dit porteur, il développe une "mariolatrie" et dit avoir reçu une sorte de bénédiction divine qui rend "acceptable" les agressions. "Elle consiste à dire que la jouissance sexuelle est réservée à un petit nombre d'individus qui sont les seuls à pouvoir comprendre que cette jouissance sexuelle est une jouissance mystique", raconte l'auteur Tangi Cavalin à RTL. "Mais il a fallu qu'une femme soit suffisamment forte pour résister à l'emprise. Donc, le rapport de dissymétrie entre cette femme et ce théologien est incommensurable".



