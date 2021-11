Transat Jacques Vabre : Cammas et Caudrelier en tête après 48 heures de course

Partis comme des fusées mais freinés lundi 8 novembre par des vents quasiment inexistants au large de la Bretagne, les cinq grands trimarans de la Transat Jacques Vabre 2021 peuvent à nouveau filer à vive allure et poursuivre leur route vers l’Atlantique Sud. Ils devraient atteindre le large des côtes espagnoles en fin de journée, mardi 9 novembre.

Au dernier pointage, à la mi journée, c’est le duo Franck Cammas-Charles Caudrelier qui a pris la tête de la course, devançant de plus de deux milles nautiques le tout nouveau trimaran de François Gabart, "SVR-Lazartigue", à bord duquel le skipper charentais fait équipe avec le jeune Tom Laperche.

Dans la catégorie des Imoca et après le départ canon de Charlie Dalin et Paul Meilhat sur "Apivia", les écarts, là aussi à cause du manque de vent au large de la Bretagne, se sont resserrés en tête de la flotte. Suit à quatre milles le "LinkedOut" de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, et à six le "Charal" de Jérémie Beyou et Christopher Pratt.

Un seul abandon

En Class 40, c’est le duo normand Nicolas Jossier-Alexis Loison, sur "La Manche #ÉvidenceNautique" qui mène la danse au large de Brest. Plus au Sud, à hauteur de l’estuaire de la Gironde et chez les Ocean Fifty, les multicoques 50 pieds, c’est Erwan Le Roux et Xavier Macaire sur "Koesio" qui sont en tête.

Depuis le départ, un seul abandon a été notifié par la direction de course, celui de l’Imoca "Bureau Vallée", barré par Louis Burton et Davy Beaudart, qui a démâté dans la nuit de dimanche 7 à lundi 8 novembre et a rejoint au moteur le port de Saint-Malo.