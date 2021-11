Jean Galfione participe à la Transat Jacques Vabre : "C'est un rêve fou", confie l'ancien perchiste

Jean Galfione, ancien champion olympique de saut à la perche, est désormais skipper. Il prendra dimanche 7 novembre le départ de la Transat Jacques Vabre au Havre avec un nouveau bateau Serenis Consulting et sera le porte-parole de l'Institut Liryc qui sensibilise le grand public aux maladies du rythme cardiaque.

Jean Galfione raconte sur RTL d'où vient sa passion et comme il est parvenu à transformer son rêve en réalité. "Je rêvais en regardant les grands skippers comme Roland Jourdain, Jean Le Cam, Michel Desjoyeaux, faire des exploits sur l'eau. J'étais toujours avec des bouquins d'aventures maritimes sous le bras et des revues de voile quand j'étais en stage, en compétition, en meeting d'athlétisme", explique-t-il. "Quelques années après me voici aux départs de courses avec ces gens-là donc c'est un rêve fou, c'est comme si on me disait que je jouais la Ligue des champions."

A la fin de sa carrière il a dû faire un choix. "Ca a changé radicalement le jour où j'ai arrêté la perche et je suis parti naviguer sur les bateaux de coupes de l'America sur des postes très physiques", raconte l'ancien champion. "J'ai eu des propositions pour être directeur de l'équipe de France, des choses comme ça, au sein de la fédération ou d'entreprises qui rayonnaient autour du monde de l'athlétisme. C'était confortable mais j'avais ce truc dans la tête d'un bateau qui naviguait, j'avais envie d'aller jusqu'au bout, cette envie, cette passion d'être sur la mer."

J'ai vendu l'appartement à Paris, j'ai fait fabriquer le bateau alors que j'étais incapable d'en prendre la barre Jean Galfione

Une fois décidé à poursuivre son rêve, l'ancien athlète a pris tous les risques : "J'ai bien compris qu'on n'allait pas venir me chercher donc j'ai vendu l'appartement à Paris, j'ai fait fabriquer le bateau alors que j'étais incapable d'en prendre la barre, je l'ai loué à un grand skipper (...) et il m'a beaucoup appris. C'est comme ça que j'ai commencé."