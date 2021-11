Transat Jacques Vabre : Julia et Jeanne Courtois, jumelles et déterminées

Le monocoque Class 40 "Saint-James – Biscuiterie de l’Abbaye" n°139 attend patiemment dans le bassin Paul Vatine du Havre. Mais à bord, c’est l’effervescence car Julia et Jeanne Courtois ont hâte de hisser la grand-voile et de mettre le cap sur la Martinique.



Après avoir cherché un bateau capable d’affronter l’océan, après avoir couru après les sponsors, après six mois de préparation et une qualification en poche, les deux Brestoises sont fin prêtes pour le challenge de leur vie." On ne sait pas à quoi s’attendre, même si nous avons tout de même de l’expérience puisque nous avons participé au Tour de France à la voile. Mais là, il faut traverser l’Atlantique", raconte Jeanne ingénieur dans le domaine de la défense. "Avec ma sœur, nous avons commencé à faire de la voile à 7 ans sur Optimist. Forcément, cette course en double était pour nous et nous fait rêver depuis que nous sommes toutes petites", ajoute Julia, pharmacienne.

Mais les deux sœurs jumelles sont surtout de grandes sportives, adeptes de triathlon, d’Iron Man ou les Ultra Trails. Accompagnées dans leur projet et leurs entrainements par Alexia Barrier et Clarisse Crémer qui ont participé au dernier Vendée Globe, elles ont été les lauréates de l'opération "Cap pour elle", projet lancé lors de la journée internationale des droits des femmes qui consistait à soutenir un projet porté par une femme prête à braver l'Atlantique pour la première fois.

"Nous sommes tellement heureuses d’être au départ. On a déjà vécu quelques aventures engagées ensemble, tant au niveau de la fatigue que de la peur et ce sera une force pour nous", reprend Julia qui assure que la gémellité est un atout. "Toutes petites nous étions tout le temps ensemble, puis les études nous ont séparées pendant 4 ou 5 ans, ça a marqué un tournant dans notre relation. Depuis, on partage beaucoup de choses au quotidien, et le sport nous rassemble vraiment", conclut Jeanne.

Julia et Jeanne Courtois font partie des trois équipages 100% féminins engagés dans cette 15ème Transat Jacques Vabre dont le départ du Havre sera donné le dimanche 7 novembre.