Transat Jacques Vabre : Dalin et Eliès filent vers la victoire

Yann Eliès et Charlie Dalin

publié le 09/11/2019 à 13:48

Ce samedi 9 novembre au matin (heure brésilienne) rien ni personne ne semblait pouvoir arrêter "Apivia", lancé à toute allure sur l’autoroute du Sud qui longe les côtes du Brésil. Le monocoque conçu par Charlie Dalin et sorti de chantier en août dernier prouve depuis le départ le 27 octobre dernier que les espoirs portés en lui n’étaient pas des paroles en l’air.

Confié à deux marins d’exception, "Apivia" va rejoindre Salvador de Bahia en laissant loin derrière, les 28 autres concurrents de la catégorie Imoca puisque le deuxième "PRB" pointait samedi matin à plus de 230 milles du leader.

Charlie Dalin et Yann Eliès devraient donc entrer en vainqueur dans la Baie de Tous les Saints à l’issue d’une course parfaitement maîtrisée. "Mais nous restons vigilants", explique Charlie Dalin joint samedi matin. "Longer les côtes est un exercice qui demande de la concentration car il y a beaucoup de pêcheurs sur zone. Tant que la ligne n’est pas coupée, nous restons concentrés."

Le duo qui avait terminé 3ème de l’édition 2015 va donc finir sur la plus haute marche du podium. Une victoire finale qu’a déjà connu Yann Eliès en 2017 avec Jean Pierre Dick et en 2013 avec Erwan Le Roux.

Derrière, la bagarre du podium a déjà commencé. "PRB" de Kevin Escoffier et Nicolas Lunven a ravi la deuxième place à "Banque Populaire" de Clarisse Cremer et Armel Le Cléac’h qui ont eux même été doublés par "Charal" qui, enfin sorti du Pot au Noir où Jérémie Beyou et Christopher Pratt se sont englués, revient à plein balle.

Le final de cette 14ème édition s’annonce donc passionnant car, quelque soit l’ordre des arrivées derrière "Apivia" son rythme s’annonce effréné à partir de l’après-midi de dimanche et promet du grand spectacle en Baie de Tous les Saints.