Transat Jacques Vabre 2019 : "Apivia" nouveau leader

publié le 06/11/2019 à 11:51

Avant la nuit de mardi 5 à mercredi 6 novembre, le monocoque "Charal", skippé par Jérémie Beyou et Christopher Pratt, avait plus de 100 milles d’avance sur son premier poursuivant. Mais dans la fameuse zone du "Pot au Noir", les vents ont brutalement chuté pour clouer le monocoque volant.

"Nous étions sur une bonne trajectoire mais il n’y a plus de vent, a expliqué mercredi 6 novembre au matin Jérémie Beyou. On reste concentré, on essaye de sortir de là, nous ne sommes vraiment pas récompensés. On reste confiant et on se dit que ce n’est pas fini".

"On avait prévu une trajectoire qui nous semblait correcte, on avait identifié les champs de vent, on s’était décalé vers l’ouest, complète le navigateur de 43 ans. On a été un peu sonnée avec Chris, on était sous le choc. On va mettre du charbon pour revenir, on garde la tête haute".

Haletante 14e édition

C’est désormais le duo composé de Charlie Dalin et Yann Eliès (vainqueur de la dernière édition avec Jean-Pierre Dick) sur "Apivia" qui est en tête et qui file vers le Brésil, où une estimation d’arrivée est prévue samedi prochain. Dans cette haletante 14e édition, il est pourtant bien difficile de pronostiquer qui va remporter cette course en catégorie Imoca 60 pieds.

Devant, le multicoque Multi50 de Gilles Lamiré et Antoine Carpentier file lui aussi vers la ligne d’arrivée dans la Baie de Tous les Saints. "Groupe GCA - Milles et un sourires" est attendu dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 novembre.

Enfin, dans la catégorie des monocoques Class40, Ian Lipinski et Adrien Hardy sur "Crédit Mutuel" impriment toujours un rythme d’enfer. Leur voilier vient même de s’offrir le record de la plus grande distance parcourue en 24 heures en Class40 : 408,80 milles.