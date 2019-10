Transat Jacques Vabre : le duo Dalin Eliès en tête au large du Maroc

publié le 31/10/2019 à 17:39

"Tout va bien à bord d’Apivia. On est au large du Maroc. Il fait beau. On est short tee-shirt et on se bat avec Charal", explique Charlie Dalin joint sur son monocoque à la mi-journée. "Charal est juste derrière nous, on est en train de contourner une zone sans vent qui nous est plutôt favorable pour l’instant. On a l’impression qu’on va faire un trou par rapport au reste de la flotte. Ca reste à confirmer ce soir. Mais nous sommes super heureux de notre début de course et surtout d’être leader", ajoute Yann Eliès.



Juste derrière les leaders, l'IMOCA Charal de Jérémie Beyou et Christopher Pratt amorce lui aussi sa descente vers les Canaries alors que "Initiatives cœur" de Samantha Davies et Paul Meilhat pointe en 3ème place après la pénalité d’1h30 infligé à "PRB" de Kévin Escoffier et Nicolas Lunven pour avoir rompu accidentellement le plomb moteur.

En Class40, c’est Kito de Pavant et Achille Nebout qui mènent la flotte. Une superbe performance quant on sait que ce dernier a failli ne pas participer à la Transat après avoir cassé son mât il y a trois semaines et pris bateau en location à la dernière minute. "On est très heureux d’être dans cette position-là. On aurait signé à 2 mains, il y a un mois, quand on a démâté. On ne pensait pas qu’un mois après, avec un bateau qui ne nous fait pas rêver, on serait en tête de la Transat Jacques Vabre !", sourit Kito de Pavant.

Quelques infortunes de mer sont à noter en ce cinquième jour de course. La plus notable, celle du monocoque "Time for Ocean" de Stéphane Le Diraison et François Guiffant a percuté un OFNI, (objet flottant non identifié). La dérive tribord et l’hydrogénérateur sont endommagés.