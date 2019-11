Transat Jacques Vabre 2019 : "Charal" leader à mi-course, "Hugo Boss" abandonne

publié le 04/11/2019 à 10:29

Après une semaine de mer, Jérémie Beyou et Christopher Pratt sur leur Imoca volant "Charal" étaient dimanche 3 novembre toujours en tête de la 14e Transat Jacques Vabre, partie le 27 octobre du Havre. A l’approche des îles du Cap Vert, ce duo, grand favori de la course, possède près de 50 milles d’avance sur un autre bateau volant, "Apivia" de Charlie Dalin et Yann Eliès.

"C’est super, mais nous n’avons pas eu les conditions rêvées pour voler depuis le début, explique Jérémie Beyou. C’était plutôt un début course usant psychologiquement. On arrive à trouver un rythme depuis un jour ou deux. Nous avons pris notre premier petit déjeuner que ce matin avec Christopher !"



A bord des machines que sont les nouveaux Imoca, il faut dire aussi que la vie à bord éloigne parfois de l’environnement alentour. Sébastien Simon de confirmer : "On cherche à se tenir dans le bateau, on s’agrippe, on ne profite pas vraiment de ce qui se passe autour". Une chose est sûre, la fin de la première semaine de course réhausse l’ambiance à bord. On fait sécher les bottes, on enlève les couches de polaires et les lunettes de soleil remplacent le bonnet sur les têtes.

"Hugo Boss" abandonne

Mais la journée de dimanche a surtout été marquée par l’abandon de l'un des favoris pour la victoire finale puisqe Alex Thomson et Neal McDonald, qui naviguaient à 25 nœuds à bord de "Hugo Boss", ont touché un Ofni (objet flottant non identifié).

Après inspection des dommages subis, les deux skippers ont constaté que la quille n’était plus attachée que par le vérin hydraulique. En raison des dommages subis sur le bateau, la décision a été prise de ne pas continuer la course. Ils tentent maintenant de mener le bateau dans le port le plus proche.

En Class40, c’est toujours Ian Lipinski et Adrien Hardy, sur "Crédit Mutuel", qui sont en tête. Gilles Lamiré et Antoine Carpentier, sur "GCA", mène la flotte des Multi50, où Sébastien Rogues et Matthieu Souben ("Primonial") ont annoncé à la mi-journée qu’ils faisaient une halte technique aux îles du Cap Vert.