Transat Jacques Vabre 2019 : victoire du duo Lamiré-Carpentier en Multi50

publié le 08/11/2019 à 10:43

C’est le premier des 59 concurrents à franchir la ligne d’arrivée de la 14e édition de la Transat Jacques Vabre. Le multicoque "GCA - Mille et un sourires", barré par Gilles Lamiré et Antoine Carpentier, remporte ainsi la catégorie des Multi50, où seuls trois voiliers étaient au départ le 27 octobre dernier du Havre.

"C’est extraordinaire de s’imposer sur cette course, a lâché très ému Gilles Lamiré à son arrivée au ponton. En partant du Havre, je ne pensais qu’à cette ligne d’arrivée et quand je pars c’est toujours pour gagner. Cette fois-ci, je suis enfin récompensé".

Gilles Lamiré, 49 ans, originaire de Cancale, s’offre une nouvelle victoire de rang après s’être imposé en solitaire sur la Transat anglaise en 2016. Il remporte pour la première fois cette course transatlantique en double dans laquelle il était souvent monté sur le podium, mais aux places d’honneur.

Le prochain Multi50 attendu dans la journée

Quant au Trinitain Antoine Carpentier, 44 ans, il ajoute une ligne de plus à son déjà très impressionnant palmarès puisqu’il avait, entre autre, déjà remporté la Transat Jacques Vabre en 2017 avec Maxime Sorel en Class40, après s’être imposé neuf ans plus tôt sur la Transat Québec - Saint-Malo.

Cette victoire de catégorie, les deux skippers l’ont obtenu sur l’ancien bateau de Erwan Le Roux, qui avait remporté par trois fois la Transat Jacques Vabre mais aussi la Route du Rhum 2014.

Les deux autres concurrents de cette catégorie des Multi50 sont attendus dans la journée de vendredi 8 novembre pour Thibaut Vauchel Camus et Fred Duthil et un peu plus tard pour Sébastien Rogues et Matthieu Souben.