Transat Jacques Vabre : 95 duos seront au départ le 29 octobre prochain

A 25 jours du départ, le plateau de la 16è édition de la Transat Jacques Vabre a été présenté ce mardi 3 octobre à Paris en présence des skippers des 95 bateaux inscrits, 95 bateaux répartis en quatre catégories.

Parmi les 44 engagés en catégorie Class40, les monocoques de 40 pieds (12,19m) à noter la présence de Vincent Riou lauréat en 2013 et en 2015 sur Imoca et qui sera co-skipper d’Aurélien Ducroz, l’ancien champion du Monde de Ski Freeride.

Dans cette catégorie composée d’amateurs et de professionnels, Kito de Pavant s’aligne pour la 13è fois, un record. Enfin à noter la présence d’un duo 100% martiniquais composé d’Hervé Jean-Marie et de Jean-Yves Aglae, deux skippers qui participeront pour la première fois à la Transat Jacques Vabre.

Franck Cammas vise une cinquième et historique victoire

Dans la catégorie Imoca, les monocoques 60 pieds (18,28m) le plateau est très fourni à un an du départ du Vendée Globe. Franck Cammas arrive dans cette classe et visera une cinquième victoire, ce qui serait un record lui qui s’est imposé en 2001, 2003, 2007 et 2021 en multicoque. Thomas Ruyant, Charlie Dalin, Yannick Bestaven, Louis Burton, Maxime Sorel … tous les grands noms de cette classe sont au départ, tout comme le champion paralympique Damien Seguin et la jeune Violette Dorange, 22 ans, benjamine de l’épreuve.

Seuls six Ocean Fifty, les multicoques de 50 pieds (15,24m) seront au départ. Parmi eux Erwan Le Roux triple vainqueur de l’épreuve en 2009, 2013 et 2015 et Sébastien Rogues lauréat de la dernière édition.

Enfin en Ultime, 5 maxi trimarans de 60 pieds (32m) vont tenter d’aller décrocher le graal. C’est le cas de François Gabart et Tom Laperche sur SVR Lazartigue, Anthony Marchand et Thierry Chabagny sur Actual, Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse sur Banque Populaire et Thomas Coville et Thomas Rouxel sur Sodebo sans oublier le duo Charles Caudrelier – Erwan Israël sur le maxi Edmond de Rothschild, le tenant du titre qui avait mis 16 j 1 h 49 min 16 s pour rallier Fort de France en 2021.

Le départ de la 16è édition de la Transat Jacques Vabre sera donné le dimanche 29 octobre à 13h05. Les premiers bateaux sont attendus aux alentours du 11 novembre en Martinique.



Le parcours 2023 Crédit : Transat Jacques Vabre

