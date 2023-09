"C'est un pied de nez, je dirais, à la vitesse, à la technologie et à la folie actuelle qui finalement enlève aussi la magie de la rencontre avec l'océan. C'est finalement recréer l'inconnu et le mystère". Jean d'Arthuys ne cache pas son plaisir, même s'il y a évidemment aussi "du trac, de l'angoisse, l'inquiétude de la séparation avec les familles". L'ancien dirigeant du Groupe M6 se lance dimanche 10 septembre de Southampton dans une aventure aussi folle que noble : faire le tour du monde à la voile en équipage et sans assistance technologique. Une course "à l'ancienne". Nom de son bateau : "Triana".

"L'idée de base, c'est de faire revivre la mythique Whitbread, qui était la grande course autour du monde créée par les Anglais il y a exactement 50 ans, explique l'homme de 56 ans. Les bateaux n'avaient évidemment pas de GPS pour se positionner et n'avaient pas ou très peu de moyens radio, ce qui ne permettait pas d'avoir comme aujourd'hui des routages météo en permanence. Donc, c'est se remettre dans un relatif isolement de toute la technologie actuelle pour faire sa route à l'ancienne avec le sextant, les étoiles et le soleil. Il faut anticiper avec le baromètre et l'état du ciel, l'évolution des systèmes météo, des dépressions et des anticyclones".

Mais pourquoi vous être lancé dans un défi pareil ? "D'abord, quand on voit l'ambiance à Southampton, en Angleterre, qui est un peu La Mecque de la voile, on se rend compte qu'il y a un engouement pour ces beaux bateaux. Ce sont des bateaux d'avant 1988 (...) C'est un engouement pour la vérité du rapport à la mer, de l'aventure maritime, de l'aventure humaine. C'est un pied de nez, je dirais, à la vitesse, à la technologie et à la folie actuelle qui finalement enlève aussi la magie de la rencontre avec l'océan. C'est finalement recréer l'inconnu et le mystère".

Le voilier "Triana" Crédit : ©MargaultDemasles

Chaque semaine, les carnets de bord de "Triana" seront diffusés dans les journaux télévisés M6 et sur RTL, le samedi dans le Journal Inattendu de Nathalie Renoux (12h30-13h30), pour faire vivre les moments forts de l’équipage aux téléspectateurs et auditeurs durant les 8 mois de course. "Nous avons eu l'autorisation de la course d'avoir cette liaison pour vous raconter et essayer de vous faire vivre cette aventure", conclue Jean d'Arthuys.