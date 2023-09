Un sauvetage spectaculaire en pleine mer. Stéphane Raguenes, un membre de l'équipage du bateau Triana, a été gravement blessé dimanche 17 septembre alors qu'il participait à l'Ocean Globe Race, un tour du monde "à l'ancienne". Il a été évacué par hélicoptère et transporté dans un hôpital de Madère, au Portugal, lundi 18 septembre, selon la page Facebook de la course. Stéphane Raguenes s'est très sérieusement blessé à la jambe en glissant sur le pont. Une plaie de plusieurs centimètres était notamment visible derrière l'un de ses deux genoux à la suite de cet accident. Au moment des faits, le Triana se trouvait à environ 210 miles nautiques du sud-ouest du Portugal (388 km).

Jean d'Arthuys, capitaine du Triana et ancien dirigeant du groupe M6, a pris la décision de dérouter le bateau en direction de Madère ou Porto Santo. Mais l'état de santé de Stéphane Raguenes s'est détérioré dans la nuit de dimanche à lundi, avec une perte de sang continue. "La situation n’est pas bonne : il saigne et souffre et le vent n’est pas favorable pour rejoindre Madère rapidement", a écrit Jean d'Arthuys à la direction de course, dans un message cité par le site internet de l'Ocean Globe Race. Le capitaine du navire a alors demandé lundi matin une évacuation médicale d'urgence.

Une opération de sauvetage, délicate puisque se déroulant en pleine mer, a rapidement été organisée. Un hélicoptère portugais, assisté d'un avion français, se sont rendus sur place lundi dans la journée. Stéphane Raguenes a d'abord été évacué dans un canot de sauvetage, avant d'être hélitreuillé. L'hélicoptère a finalement atterri dans la soirée à l'aéroport de Funchal, sur l'île de Madère. Stéphane Raguenes a été transporté à l'hôpital, ajoute la page Facebook de l'Ocean Globe Race.