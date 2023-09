INVITÉ RTL - Ocean Globe Race : "On sait que la santé de Stéphane est bonne", se réjouit Jean d'Arthys

Après, le choc puis l'inquiétude, place au retour à la course et au plaisir du spectacle de l'océan. L'équipage de "Triana", engagé sur la Ocean Globe Race, un tour du monde à la voile sans assistances de météo et de navigation, a connu une grosse frayeur avec la grave blessure puis l'hélitreuillage de Stéphane. Jean d'Arthuys, à l'origine du projet, raconte cet épisode qu'il n'est pas prêt d'oublier : "Un des équipiers a glissé sur le pont et s'est ouvert très gravement la jambe à l'arrière avec une très grosse entaille qu'on n'a pas pu recoudre".

"Après 24h de soins à bord, on a dû demander une évacuation en mer, ce qui est une opération très spectaculaire, poursuit l'ancien dirigeant du Groupe M6. On a eu un avion et un hélicoptère des armées portugaises et françaises qui sont intervenus et qui ont hélitreuillé Stéphane depuis le radeau de sauvetage qu'on avait mis à l'eau pour l'écarter un peu du bateau. Il a été hélitreuillé puis emmené à bon port et à l'hôpital. Aujourd'hui, on sait que sa santé est bonne".

"Le moral de l'équipage est bon et on est reparti de manière très déterminée pour rattraper notre retard (...) On fait marcher fort le bateau. Le spectacle de l'océan est magnifique, il fait très beau, on voit des poissons volants, on voit tous les grands animaux de la mer. On ne sait pas très bien où sont les concurrents, mais on est reparti le mors aux dents pour essayer de refaire une partie de ces 24h de retard".

L'hélitreuillage de Stéphane Crédit : Margault Demasles

Chaque semaine, les carnets de bord de "Triana" seront diffusés dans les journaux télévisés M6 et sur RTL, le samedi dans le Journal Inattendu de Nathalie Renoux (12h30-13h30), pour faire vivre les moments forts de l’équipage aux téléspectateurs et auditeurs durant les 8 mois de course. "Nous avons eu l'autorisation de la course d'avoir cette liaison pour vous raconter et essayer de vous faire vivre cette aventure", conclue Jean d'Arthuys.