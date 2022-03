Depuis l'arrivée de Fabien Galthié sur le banc français début 2020, le XV de France, désormais troisième au classement mondial, enchaîne les gros coups : premières victoires en 10 ans à Cardiff (27-23 en février 2020) puis à Dublin (15-13 en février 2021) ; premier succès en Australie depuis 1990 (28-26 en juillet 2021) ; triomphe devant les All Blacks (40-25 en novembre 2021)...

Il ne leur manque plus qu'un titre, après deux 2es places dans le Tournoi des VI Nations. Si l'Irlande s'impose à Dublin face à l'Écosse un peu plus dans la journée, les Bleus devront aussi gagner leur dernier match, samedi 19 mars (21h) face aux Anglais au Stade de France. Sur le papier, le XV de la Rose peut paraître bien fané avec ses deux revers en quatre matches en Écosse (20-17) et face à l'Irlande à Twickenham (32-15).

Mais si l'Angleterre est écartée de la lutte pour la victoire finale, elle reste sur deux succès de rang face à ces Bleus-là : 22-19 après prolongation lors de la finale de la Coupe d'automne des nations en décembre 2020 puis 23-20 dans le Tournoi quelques mois plus tard. Et les hommes d'Eddie Jones, portés par l'infatigable deuxième ligne Maro Itoje et le talentueux jeune ouvreur Marcus Smith, se sont mis en tête de gâcher la fête française.

On est l'Angleterre, on doit gagner Maro Itoje

"Jouer contre la France est toujours un défi mais on est l'Angleterre, on doit gagner, a ainsi annoncé Itoje (27 ans, 55 sélections). On ne veut pas passer à côté de ce match (...) Un tel défi, contre une équipe de ce niveau, c'est une opportunité incroyable : ce genre de moments, il faut en profiter car on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On n'a aucune garantie donc il faut profiter de l'instant présent".

Lors des neuf dernières confrontations franco-anglaises, une seule fois l'équipe en déplacement s'est imposée : en 2016, l'Angleterre l'avait emporté 31-21 à Paris. Point positif, les Bleus ont depuis remporté leurs deux derniers matches à domicile contre cette équipe d'Angleterre. En revanche, si les Bleus de Galthié n'ont perdu qu'une seule fois au Stade de France depuis la fin du Mondial 2019, c'était lors d'un match décisif pour le titre, déjà, l'année dernière, contre l'Écosse (27-23).