C'est une épreuve qui avait disparu il y a 12 ans. Le Tour de France féminin va faire son retour l'an prochain. Cette 18e édition comportera huit étapes. Le départ sera donné le dimanche 24 juillet, jour de l'arrivée de l'épreuve masculine sur les Champs-Élysées, à Paris.

L'épreuve va ensuite se dérouler dans un grand quart Nord-Est du pays, avec des passages par Provins, Bar-sur-Aube, une arrivée escarpée à Epernay, celle qui avait réussi à Julian Alaphilippe en 2019 lorsqu'il avait pris le maillot jaune. Également au menu, le Grand Ballon d'Alsace. Sélestat est aussi sur la carte.

L'arrivée finale, le dimanche 31 juillet, s'annonce très spectaculaire, à la limite du Territoire de Belfort et de la Haute-Saône : ce sera à la Planche des Belles-Filles, dans sa version la plus dure, avec un final prolongé d'un kilomètre et une pente qui avoisine les 25% de pente. Cette ascension sera d'ailleurs empruntée en 2022 par le peloton féminin et masculin.