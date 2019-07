publié le 24/07/2019 à 12:15

Place aux Alpes, et à la grande bataille finale, trois jours durant, pour le classement général. La 17e étape entre pont du Gard et Gap, mercredi 24 juillet, s'est bien résumée à un parcours de transition avec une large échappée de 33 coureurs qui s'est disputé la victoire et un peloton maillot jaune qui a peu à peu laissé augmenter l'écart, terminant même à plus de 20 minutes du vainqueur du jour.

Il s'agit de l'Italien Matteo Trentin, qui est parti seul au pied du col de la Sentinelle, dans le final. Le sprinteur de 29 ans, champion d'Europe l'an passé, a devancé de 37 secondes le Danois Kasper Asgreen. Il signe sa troisième victoire d'étape sur le Tour de France après des succès en 2013 et 2014 et offre à sa formation, la Mitchelton-Scott, sa quatrième étape cette année.

Au classement général, aucun changement majeur à signaler. Julian Alaphilippe attaquera les Alpes avec 1 minute 35 d'avance sur le Gallois Geraint Thomas, 1'47" sur le Néerlandais Steven Kruijswijk,1'50" sur Thibaut Pinot, 2'02" sur le Colombien Egan Bernal et 2'14" sur l'Allemand Emanuel Buchmann.

Une averse en cours d'étape

La chaleur, moins omniprésente que la veille, a même laissé place à une grosse averse pendant cette étape de 200 kilomètres reliant la plaine du Languedoc (Pont du Gard) à la préfecture des Hautes-Alpes. À l'avant, le groupe de 33 coureurs formé dès la première demi-heure de course après un début d'étape tambour battant, s'est fractionné au seuil des 30 derniers kilomètres. Trentin a provoqué la sélection en deux temps avant de distancer ses compagnons.

Jeudi, la 18e étape, longue de 208 kilomètres, enchaîne trois grands cols(Vars, Izoard, Galibier) entre Embrun et Valloire. Le sommet du Galibier, l'un des géants alpestres, précède la descente de 19 kilomètres jusqu'à Valloire, avant deux autres journées en haute montagne.

Le film de la journée :

17h22 - Le peloton en termine avec un retard de 20 minutes et 10 secondes sur le vainqueur du jour. Aucun changement à signaler dans le top 10 du classement général. La grande bataille reprendra demain entre Embrun et Valloire.

Le peloton maillot jaune en termine avec près de 20 minutes de retard. Etape tranquille pour les leaders avant le début du bouquet finale alpestre demain ! #TDF2019 pic.twitter.com/igONpaPQMf — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

17h19 - Trentin était 45e du général à 1h11'41" de Alaphilippe ce matin.



17h17 - Tous les favoris sont à l'avant du peloton mais personne ne lance les hostilités.

Alaphillippe fait la descente en tête, mais sans attaquer. #TDF2019 pic.twitter.com/HiiTcRgEAH — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

17h14 - Le top 10 de cette 17e étape :

Top 10 du jour. C'est globalement les plus costaud de l'échappée de 34 qui sont présents. Mais Trentin était si fort qu'il aurait pu l'emporter dans n'importe quelle configuration de course. 2 Cofidis dans les 10 pour les français, dont un PLP qui aurait mérité mieux. #TDF2019 pic.twitter.com/IeF63NJvCn — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

17h13 - Alaphilippe en 2e position du peloton derrière son équipier Dries Devenyns. Le vainqueur a franchit la ligne il y a 10 minutes.



17h08 - Pas d'attaque dans le peloton maillot jaune, attendu d'ici 15 minutes sur la ligne. Julian Alaphilippe restera en jaune sauf incident.



17h06 - Le Danois Kasper Asgreen a pris la 2e place de l'étape derrière Matteo Trentin.

Victoire en costaud de Matteo Trentin ! Il avait l'air fort, ses compagnons d'échappée le savaient, mais il leur a tout de même donné une leçon sur le final de cette étape vers Gap. #TDF2019 pic.twitter.com/hhJ7Hoimq6 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

17h04 - Le peloton maillot jaune, lui, est dans le col de la sentinelle.

Petite explication de texte entre Luke Rowe et Tony Martin au pied du col de la Sentinelle. Cela pourrait se payer cher ce genre de geste ! #TDF2019 pic.twitter.com/q7g6TSH8KJ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

17h03 - Victoire de l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) à Gap. C'est la 3e victoire d'étape du champion d'Europe sur le Tour de France après des succès en 2013 et 2014.

17h01 - Plus que 2 km pour le coureur italien de la Mitchelton-Scott. 40 secondes de marge sur Kasper Asgreen (Deceuninck).



16h58 - Trentin à 5 km de la ligne, Asgreen à 31 secondes, Périchon à 40 secondes, le peloton à 18 minutes 15.

16h54 - Trentin passe au somme et de la Sentinelle, 8,5 km à parcourir pour l'Italien. 28 secondes d'avance sur Asgreen, 32 sur Périchon.



16h52 - Asgreen sort du groupe de poursuivants derrière Périchon et Trentin.



16h50 - Matteo Trentin à 2 km du sommet et 10,5 de l'arrivée avec 25 secondes de large sur Pierre-Luc Péarichon.



16h46 - À 12 km du but, Trentin possède sur 19 secondes Périchon, 30 sur les poursuivants et 18 minutes sur le peloton.



16h43 - L'Italien Matteo Trentin s'envole dans les premiers hectomètres du col de la Sentinelle.

Et Trentin s'en va tout seul ! Derrière, Périchon est revenu et a directement conté ! #TDF2019 pic.twitter.com/YW7LFidBNy — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

16h42 - Accélération de Kasper Asgreen : ils ne sont plus que 6 devant à 14,5 km de la ligne. Il y a encore un Français : Pierre-Luc Périchon.

On s'entend pas très bien devant et ça ressort encore sur un faux-plat ! Plus que 6 devant. Scully, King, Périchon distancés. #TDF2019 pic.twitter.com/Twhl7VEpke — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

16h40 - Attaque de Ben King à l'avant. L'Américain ne creuse pas d'écart.



16h38 - 37 secondes d'avance pour les 10 hommes à l'avant à l'approche du pied du col de la Sentinelle.



16h36 - Kasper Asgreen et Greg Van Avermaet s'entendent très bien dans le groupe de 10 en tête. 18 km avant l'arrivée.

16h33 - 26 secondes d'écart entre les deux groupes à l'avant, le peloton à 16'26", 20 km avant la ligne.



16h30 - Matteo Trentin en remet une dans le groupe de tête. Alexis Gougeard ne parvient pas à suivre, ils ne sont plus que 10 en tête. 23 km à parcourir.

On s'attaque encore devant ! Et c'est Gougeard qui craque le premier. Il paye les efforts de la veille. #TDF2019 pic.twitter.com/payhsiqgn3 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

16h26 - 19 secondes d'écart entre les deux groupes à l'avant à 26 km de la ligne.



16h23 - Le groupe de tête s'est scindé en deux parties. Les Français Alexis Gougeard et Pierre-Luc Périchon sont dans le premier groupe avec 9 autres coureurs dont Greg Van Avermaet et Matteo Trentin..

¿ A group of 11 riders are trying to break away, with Matteo Trentin, Greg Van Avermaet and Gorka Izagirre leading the charge!

¿ Un groupe de 11 coureurs est en train de faire le break, avec @MATTEOTRENTIN, @GregVanAvermaet ou Gorka Izagirre !#TDF2019 pic.twitter.com/d5engXMRk9 — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2019

16h20 - Nouvelle accélération de Alexis Gougeard à l'avant à 30,5 km de l'arrivée.



16h16 - Au tour de l'Allemand Nils Politt d'attaquer en tête de course. Le coureur de la Katusha crée une petite cassure. Le peloton pointé à 15 minutes 10.



16h14 - Attaque de Mollema à l'avant, le Hollandais allume la première mèche dans l'échappée. C'est Alexis Gougeard qui fait l'effort pour le reprendre. 36 km à parcourir.



16h09 - Avec trois hommes à l'avant, Bauke Mollema, Jasper Stuyven et Toms Skujins, la Trek-Segafredo réalise une belle opération au classement par équipes et se rapproche pour l'instant de la Movistar.



15h56 - Les hommes de tête ont 10 minutes d'avance sur l'horaire le plus optimiste au départ. 14'12" d'avance sur le; peloton à 49 km de l'arrivée.



15h49 - 18 nationalités sont représentées à l'avant.



15h41 - L’écart augmente encore : 13'40" à 62 km de Gap en faveur des 33 hommes à l'avant.



15h34 - Désormais 13 minutes et 16 secondes d'avance pour le groupe de tête, qui se disputera forcément la victoire d'étape à Gap avant le début des étapes dans les Alpes. 68 km à parcourir.



15h26 - L'échappée retrouve une route sèche.



15h22 - À 78 km de l'arrivée, l'écart entre les 33 échappés et le peloton maillot jaune ne baisse pas : 12'50".

Un maillot jaune décontracté à l'avant du peloton, en discussion avec un équipier de Thibaut Pinot. Bougera-t-il dans le final ? Ou va-t-il plutôt se réserver en vue des terribles étapes alpestres à venir ? #TDF2019 pic.twitter.com/mirDYTOAbB — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

15h13 - La pluie fait son apparition au dessus des coureurs.

Et il pleut sur la route du Tour ! Averse orageuse, ça tombe à grosses gouttes. #TDF2019 pic.twitter.com/A3osdwoRoF — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

15h07 - Alors que Julian Alaphilippe se glisse en queue de peloton pour parler avec son directeur sportif, l'échappée augmente encore son avance : 11'25" à 90 km de Gap. Les routes sont belles et étroites.



15h01 - De Gent passe en tête de la première difficulté répertoriée du jour.

Et c'est Thomas De Gendt qui passe en tête de la côte de la Rochette-du-Buis, et récupère un point au classement du maillot à pois, encore sur les épaules de son coéquipier Tim Wellens. #TDF2019 pic.twitter.com/VLPIEgUjLx — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

14h52 - 99 km à parcourir, 10'20" de marge pour le groupe de tête avec les Français Pierre-Luc Périchon, Anthony Perez, Alexis Gougeard, les Belges Thomas De Gendt, Greg Van Avermaet, l'Italien Matteo Trentin, le Norvégien Edvald Boasson Hagen...



14h43 - L'avance de l'échappée approche des 10 minutes : 9'52" à 104,5 km de Gap.



14h32 - Les 33 hommes de tête sont à 111 km de l'arrivée. 8'45" de marge sur le peloton maillot jaune.



14h26 - Le Français Yoann Offredo occupe la 162e et dernière place au classement général. Le coureur de la Wanty-Gobert pointe à 3h15'52" de Julian Alaphilippe.



14h18 - À 120,5 km de Gap, l'échappée gagne encore du terrain : 8'10" d'avance sur le peloton maillot jaune. Rappelons que le mieux classé au général parmi les fuyards est le Belge Xandro Meurisse (Wanty-Gobert), 19e à 28'25" de Alaphilippe.



14h10 - L'écart grimpe encore en faveur des 33 hommes de tête : 7'40" à 126 km du but.



14h01 - Le peloton passe à son tour au sprint intermédiaire de Vaisons-la-Romaine.



13h57 - Cette fois, le peloton a lâché prise : 6 minutes et 10 secondes d'(avance pour l'échappée. 135 km à parcourir. Les Total Direct Énergie se sont relevés, ce sont les Deceuninck de Julian Alaphilippe qui conduisent le peloton.

The @TDE_ProCycling riders end up abandoning the fight to reduce the gap and consequently, it starts to increase. ¿

Les coureurs de Total Direct Énergie finissent par abandonner la bataille, l'écart commence à monter en flèche. ¿#TDF2019 pic.twitter.com/wJt036zmbc — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2019

13h37 - 2'50" d'écart entre les 33 hommes de tête et le peloton maillot jaune à 150 km de l'arrivée.



13h30 - L'équipe Total Direct Énergie, qui a raté l'échappée, semble être punie : tous ses coureurs roulent en tête de peloton pour tenter de réduire l'écart. Il est pour l'instant stabilisé à 2'19". 156 km à parcourir.



13h26 - La composition du groupe de tête, qui compte 2'15" de marge à 159 km de Gap.



13h20 - L'avance des 33 hommes de tête frôle les 2 minutes : 1'56" à 164 km de Gap.



13h14 - Malgré les efforts de la Total Direct Énegie, les hommes de tête creusent l'écart : 1'33" désormais.

Total laisse un coureur à rouler. C'est un gros échec pour eux de n'avoir envoyé personne à l'avant. Même chose pour Arkéa. Tour de France compliqué pour ces deux équipes. #TDF2019 pic.twitter.com/We1o8G8HEc — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

13h10 - L'échappée de 33 coureurs grignote : 1'15" à 173 km de la ligne.



13h05 - Crevaison pour le Danois Magnus Cort Nielsen, ils ne sont plus que 33 à l'avant. 52 secondes de marge. 178 km à parcourir.



13h03 - La Total Direct Énergie continue de rouler en tête de peloton pour reprendre l'échappée dans laquelle elle n'a placé aucun coureur.



12h57 - Ils sont visiblement 34 coureurs à l'avant avec 42 secondes d'avance à 184 km de Gap.

Ça bataille fort, certaines équipes ne sont pas satisfaites de la composition du groupe de tête. C'est Sunweb et Total Direct Energie qui roulent notamment. #TDF2019 pic.twitter.com/zaAxLyWDM4 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

12h54 - On retrouve notamment à l'avant les Français Pierre-Luc Périchon, Anthony Perez (Cofidis), Alexis Gougeard (AG2R), les Belges Thomas De Gendt, Greg Van Avermaet et Xandro Meurisse, le mieux placé au général (19e à 28'25" de Alaphilippe).

Sont notamment présents à l'avant : Trentin, De Gendt, Mollema, Van Avermaet, Costa, Boasson Hagen, Stuyven, Gougeard, Herrada... #TDF2019 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2019

12h50 - Le groupe de tête (33 coureurs ?) prend 24 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. Ça continue à attaquer au sein même de l'échappée.

¿ A large group attempts to break away from the peloton.

¿ Un groupe conséquent tente de sortir du peloton.#TDF2019 pic.twitter.com/Q84gxu0S18 — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2019

12h47 - Une cinquantaine de coureurs sont à l'avant, quelque hectomètres devant un peloton en file indienne.



12h45 - De Gendt a réussi son coup : un groupe se détache. Le Belge en remet une couche pour vraiment faire exploser le peloton et créer l'échappée.



12h43 - Nette accélération de l'attaquant belge Thomlas De Gendt en tête de peloton.



12h41 - C'est parti pour cette 17e étape Pont du Gard - Gap.



12h32 - Annonce de l'abandon de l'Espagnol Luis Leon Sanchez, coéquipier de Jakob Fuglsang chez Astana. Nouveau coup dur pour la formation kazakhe.



12h25 - C'est parti pour le défilé au pied du Pont du Gard. Départ réel dans 15 minutes.

The riders are concentrated on what will be a long and hot day. ¿¿

Les coureurs sont concentrés pour cette longue et chaude journée. ¿¿#TDF2019 pic.twitter.com/U4EN6HQilv — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2019

12h23 - Le top 20 du classement général :



1. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 56h11'29"2. Geraint Thomas (GBR/INE) à 1'35"

3. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1'47"

4. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 1'50"

5. Egan Bernal (COL/INE) 2'02"

6. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 2'14"

7. Mikel Landa (ESP/MOV) 4'54"8. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 5'00"

9. Rigoberto Uran (COL/EF1) 5'33"

10. Richie Porte (AUS/TRE) 6:30"

11. Warren Barguil (FRA/ARK) 7:22"

12. Nairo Quintana (COL/MOV) 8:28"

13. Daniel Martin (IRL/UAE) 11'39"

14. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 12'06"

15. Guillaume Martin (FRA/WGG) 13'42"

16. Fabio Aru (ITA/UAE) 14'15"

17. David Gaudu (FRA/FDJ) 15'33"

18. Romain Bardet (FRA/ALM) 27'33"

19. Xandro Meurisse (BEL/WGG) 28'25"

20. George Bennett (NZL/JUM)

12h15 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 17e étape.