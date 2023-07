Tour de France 2023 : Vingegaard, extra-terrestre ou dopage ? Son exploit sème le doute

ON REFAIT LE TOUR - Vingegaard a-t-il plié le suspense après la démonstration du contre-la-montre ?

Il n'y avait que dix secondes d'écart entre Jonas Vingegaard et son rival, Tadej Pogacar. À l'issue de l'épreuve de contre-la-montre, ce mardi 18 juillet, le Danois a largement conforté sa première place en devançant le Slovène d'1 minute et 48 secondes.

Une épreuve stratosphérique. Cela faisait neuf ans qu'il n'y avait pas eu un tel écart entre les deux premiers coureurs. Arrivé troisième, Wout Van Aert, son coéquipier de la team Jumbo-Visma, le dit lui-même : "Je suis le premier des gens normaux."

Ce coup de force en a surpris plus d'un et si certains parlent d'un extra-terrestre, d'autres se demandent s'il n'y a pas dopage. Avec 44km/heure de moyenne, Jonas Vingegaard a creusé l'écart en 22km seulement, prenant quatre secondes tous les kilomètres sur son adversaire. "Le plus beau jour de [sa] vie sur un vélo", a-t-il déclaré, sans lui-même pouvoir expliquer son exploit : "J'essaie juste de faire de mon mieux. Je suis très content de ma performance !"

L'ombre du dopage à nouveau sur le Tour ?

Devant ces résultats impressionnants, les doutes surgissent. Face aux éventuelles accusations, Jumbo-Visma répond aérodynamisme, nutrition, matériel dernier cri et surtout préparation de ce contre-la-montre au millimètre près depuis quatre mois.

Dominer ainsi le Tour de France attire toujours les suspicions et Jonas Vingegaard n'y échappe pas. S'il apporte ses réponses, il ne convainc pas forcément et les questions d'un éventuel dopage vont désormais l'escorter jusqu'à Paris.

Ce mercredi 19 juillet, cette dix-septième étape est la dernière dans les Alpes, avec quatre ascensions, dont le terrible col de la Loze, et ses 28km de montée à 6%, sur un parcours de 165,7 km dans le département de Haute-S