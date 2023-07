Tour de France 2023 : 17e étape Saint Gervais Mont-Blanc - Courchevel mercredi 19 juillet

S'il restera encore une étape de montagne, samedi 22 juillet entre Belfort et Le Markstein, le peloton du Tour 2023 se frotte au dernier épisode alpestre, mercredi 19 juillet, et au dernier col hors catégorie de cette 110e édition : le terrible col de la Loze avec ses 28,1 km de montée à 6% de pente moyenne. Au sommet, où sont délivrées 8, 5 et 2 secondes de bonifications aux trois premiers, il reste 6,6 km avant la ligne d'arrivée à Courchevel.

Après le départ de Saint-Gervais Mont-Blanc vient vite le col des Saisies (1e catégorie, 13,4 km à 5,1 %, sommet au km 28,4) puis le Cormet de Roselend (1e catégorie,19 km à 6%, sommet au km 66,7). Reste la côte de Longefoy (2e catégorie, 6,6 km à 7,5%, sommet au km 105,7) avant de s'attaquer au final, en passant par Moûtiers.

Départ fictif de cette 17e étape à 12h20, départ réel à 12h30, arrivée prévue entre 17h et 17h45.

Tour de France 2023 : le profil de la 17e étape Crédit : SABRINA BLANCHARD / AFP

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info