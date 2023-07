Tour de France, étape 1 : ce qu’il faut retenir

Pour ce premier jour du 110e Tour de France, les coureurs étaient en Espagne, à Bilbao, samedi 1ᵉʳ juillet. Adam Yates, le Britannique de 30 ans, est arrivé en tête. Il a devancé son frère, Simon Yates. Tadej Pogacar est arrivé en troisième position, devant Thibaut Pinot.

Les grimpeurs, les favoris du général, étaient bien classés, quand Julian Alaphilippe et Mathieu van der Poel ont terminé plus loin. Cette étape était un rendez-vous pour les grimpeurs. Les formations Jumbo-Visma et UAE Emirates ont couru un peu sur la réserve. Richard Carapaz est tombé durant la première étape et est remonté, le genou très abîmé. Arrivé avec 15 minutes de retard, il a été disqualifié.

Enric Mas, aussi tombé, a abandonné. Le départ de ces deux outisders peut ouvrir le jeu pour David Gaudu, arrivé quatrième l'an dernier. Il s'agit du sixième Tour de France pour le cycliste, qui a quasiment le plus d'expérience de tous les prétendants au podium.

Autre Français, Julian Alaphilippe a été distancé. De son côté, le cycliste français Victor Lafay, 27 ans, est arrivé sixième de la première étape.

