Tour de France 2023 : ce qu'il faut retenir de la huitième étape

Et de deux ! Après une première victoire à Saint-Étienne en 2022, le Danois Mads Pedersen s'est imposé une nouvelle fois ce samedi 8 juillet sur le Tour de France, à Limoges. Dans la dernière ligne droite en montée, Mads Pedersen, champion du monde 2019, a résisté au retour des Belges Jasper Philipsen (2e) et Wout Van Aert (3e). Il brise ainsi la dynamique lancée par Jasper Philipsen, qui restait sur trois victoires en trois sprints sur ce Tour.

"On ne savait pas trop ce matin s'il y aurait une échappée ou s'il y aurait un sprint. On a vu que les équipes de sprinteurs ne voulaient pas d'échappée. Les garçons ont fait un super travail, même si le sprint était long, j'avais assez de jambes pour terminer", a commenté le vainqueur. "Les derniers mètres ont été douloureux, je n'étais pas loin de me rasseoir à 50 mètres de l'arrivée. C'était un sprint difficile."

Un autre Danois, Jonas Vingegaard, conserve le maillot jaune à la veille de l'arrivée au sommet très attendue au Puy de Dôme, qui fait son retour sur le Tour après 35 ans d'absence. Cette huitième étape a aussi été marquée, plus tristement, par l'abandon du Britannique Mark Cavendish. Alors qu'il courait le dernier Tour de France de sa carrière et visait le record de victoire d'étape, le sprinteur de 38 ans, a chuté au milieu du peloton à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée.

Se tenant l'épaule droite, le coureur d'Astana est monté dans l'ambulance, les larmes au yeux. "Pour moi, ça a été un plaisir de courir avec Mark", a commenté Mads Pedersen à l'arrivée. "On a toujours eu une super relation dans le peloton. C'est tellement triste qu'une légende comme lui termine le Tour comme ça."



