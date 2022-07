Tour de France 2022 : la Planche des Belles Filles, nouveau grand classique

C'est devenu un classique du Tour de France : pour la sixième fois en 10 ans, une étape se termine à la Planche des Belles Filles, vendredi 8 juillet (7e étape au départ de Tomblaine, 176,3 km). Des pentes irrégulières et sévères, 20% par ci, 24% par là, un endroit où on ne peut pas se cacher, précise l'enfant du pays, Thibaut Pinot.

"C'est souvent la première arrivée au sommet du Tour, donc forcément tous les grands leaders ont envie de se tester et ça donne souvent une belle montée. À chaque fois, c'est des grands vainqueurs là-haut". Bradley Wiggins (2012), Vincenzo Nibali (2014), Christopher Froome (2017), Tadej Pogacar (2020) : quatre fois sur cinq, celui qui était en jaune au soir de la Planche des Belles Filles remportait le Tour de France ensuite.

La Planche se présente cette année dans sa version Super, escaladée en 2019, avec 1 km non goudronné pour finir et une pente terrible où on avait vu il y a trois ans des coureurs obligés d'être soutenus juste après la ligne pour éviter de tomber du vélo après l'effort violent qu'ils venaient d'accomplir.

