Tour de France 2022 : l'étape et le maillot jaune pour Pogacar à Longwy

Le suspense pour la victoire finale dans ce Tour 2022 est-il déjà plié, comme de nombreux suiveurs le craignait avant le départ ? Facile sur les pavés vers Arenberg la veille, Tadej Pogacar s'est emparé du maillot jaune dès la 6e étape, jeudi 7 juillet à Longwy. Double vainqueur sortant de la Grande Boucle, le Slovène de 23 ans s'est montré le plus fort au sprint dans une arrivée en côte pour régler un groupe où figurait les autres candidats au podium à Paris.

Le coureur de la formation UAE Team Emirates, qui s'était paré de jaune lors de la 8e étape l'an passé, prend la tunique de leader à Wout Van Aert. À l'attaque durant la plus longue étape de cette 109e édition au départ de Binche (219,9 km), sur ses terres, le Belge s'est retrouvé échappé avec deux autres coureurs, le Danois Jakob Fuglsang et l'Américain Quinn Simmons. Repris à 11 km de la ligne, il n'a ensuite pu suivre le rythme et termine l'étape à 7'27". Étrange stratégie.

À l'arrivée, Pogacar devance l'Australien Michael Matthews et le Français David Gaudu. Il empoche 10 secondes de bonification et compte désormais 4 secondes d'avance au classement général sur l'Américain Neilson Powless. Suivent le Danois Jonas Vingegaard (à 31"), les Britanniques de Ineos Adam Yates (à 39"), Tom Pidcock (à 40") et geraint Thomas (à46"), le Russe Aleksander Vlasov (à 52"), le Colombien Daniel Martinez (à 1 minute). Romain Bardet est 9e à 1'01", une seconde devant Gaudu.

Pour la victoire d'étape, le Français Alexis Vuillermoz a tenté sa chance avant d'être repris à 1.400 m du but. Il s'agit de la septième sur la Grande Boucle pour Tadej Pogacar en trois participations. Vendredi 8 juillet, il portera le maillot jaune pour la 17e fois en direction de la Super Planche des Belles Filles, pour la première arrivée en altitude. Une nouvelle occasion pour lui d'assommer un peu plus la concurrence avant l'entrée dans les Alpes puis les Pyrénées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info