Un Français veut gravir 20 cols du Tour de France en courant... à reculons

Il s’appelle Louis Bérenguer, il vit à Sète dans le département de l’Hérault. À bientôt 60 ans, cet athlète amateur a pour objectif de gravir, avant la fin de l’année, 20 cols mythiques de notre pays, immortalisés par la Grande Boucle, en courant. Sauf que le sexagénaire n’est pas du genre à faire comme tout le monde, puisque lui, les cols, il les monte à reculons !



Courir en marche arrière, comme une sorte de moonwalk interminable, c’est ce que l’on appelle du rétro running et bien que cela puisse faire sourire, il s’agit d’une discipline sérieuse et surtout très difficile. Pour le moment, il a déjà grimpé 17 cols. Sa dernière performance en date, il l’a réussie avec brio il y a tout juste une semaine, mardi 14 juin, en gravissant les 15 km du col de la Bonette, dans les Alpes, en 2h22 minutes, comme le rapportaient nos confrères du Dauphiné Libéré.

C’est en 1992, alors qu’il est âgé de 29 ans, qu’il découvre le running, et ça a changé sa vie. Il décide d’arrêter de fumer, ne consomme plus d’alcool, et adopte une hygiène de vie irréprochable. Mais pour lui, la course à pied, c'était trop banal, trop conventionnel, il voulait tester quelque chose de plus original et c’est en au début des années 2000 qu’il débute le rétro running.

Il enchaîne les performances à la télé

Pour rester en forme et être capable de tenir son pari, Louis s’entraîne régulièrement, mais jamais à reculons. C’est ce qu’il a confié au quotidien Ouest-France. En réalité, il ne pratique la course en marche arrière que le jour J en suivant les lignes blanches tracées sur la route, pour ne pas dévier. À chacune de ses tentatives, il est accompagné de sa compagne et d’une voiture-balai pour parer à toute éventualité. Selon lui, les risques de chute sont surtout dans les descentes.

À l’aube de ses 60 ans, le Sétois est plus que jamais prêt pour devenir le premier homme à monter 20 cols à reculons. Et il faut dire que les records improbables, ça le connaît ! En 2003, il se fait connaître dans l’émission de France 3, L’été de tous les records, en enfilant 23 fois un slip en seulement une minute, un exploit qu’il a tenté de réitérer dans La France à un Incroyable Talent sur M6, sans trop de succès. En 2008, il a également participé à l’émission Le Français le plus extraordinaire sur TF1, où il a tenté d’égaler des records loufoques : mettre le maximum de pinces à linge sur son visage, garder un maximum de pailles dans sa bouche… Autant de passages télévisés qui lui ont assuré une petite notoriété au fil des ans, au point d’être surnommé "Lulu de tous les records".

Aujourd’hui, il y a un autre rêve qu’il nourrit secrètement : immortaliser son histoire. Il a tout compilé notamment sur sa chaîne Youtube. Il cherche un écrivain ou un réalisateur qui accepterait de raconter ses exploits, son parcours et ses rencontres dans un livre ou un film.

