Tour de France 2022 : 58% des Français ne sont "pas déçus" par les résultats des coureurs français

70% des Françaises et des Français estiment que le Tour de France 2022 restera comme un bon cru, soit 6 points de plus qu’en 2021 et 11 points de plus qu’en 2020. Les sondés ont particulièrement apprécié les étapes variées (67%) et le tracé du Tour (57%) alors que les amateurs de cyclisme l’ont jugé spectaculaire (73%) et à suspense (69%).

Par ailleurs, 58% du grand public assure n'être "pas déçu" par les résultats des coureurs battant pavillon bleu-blanc-rouge - 53% des amateurs de cyclisme le sont. Pour l'avenir, 60% des personnes interrogées approuvent une arrivée à Nice en 2024 pour ne pas gêner les JO à Paris, mais ils s’opposent aux départs de l’étranger (58%).

Quant au Tour de France féminin (dimanche 24 juillet-dimanche 31 juillet), 35% des Français comptent suivre une course qui, selon eux, aurait dû exister depuis longtemps (79%), va se pérenniser (81%) et devrait aussi se dérouler sur trois semaines (67%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 21 et vendredi 22 juillet 2022 auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 415 amateurs de cyclisme.

58% des Français ne sont "pas déçus" par les résultats des coureurs français

Au soir de la 18e étape, David Gaudu pointait à la 4e place du classement général et Romain Bardet à la 8e, mais aucun coureur français n’a levé les bras sur ce Tour de France pour une victoire d'étape - Christophe Laporte l'a fait juste après notre sondage.

En l’absence de Julian Alaphilippe ou encore d’Arnaud Démare, les chances des Bleus se cantonnaient aux baroudeurs vainqueurs de l’échappée matinale mais cela n’a jamais tourné en leur faveur.

Les Français ne jugent néanmoins pas trop sévèrement leurs représentants. 58% ne sont pas déçus de leurs performances. Les amateurs de cyclisme, eux, en attendaient davantage : 53% se disent déçus des performances des coureurs français.

Tour de France 2022 : 58% des Français ne sont "pas déçus" par les résultats des coureurs français Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info