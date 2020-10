Giro 2020 : Arnaud Démare, l'accomplissement d'un as français du sprint

publié le 14/10/2020 à 19:05

Il est l'un des sprinteurs les plus rapides du peloton international, pourtant sa renommée n'est pas à la hauteur de son talent. Arnaud Démare a remporté ce mercredi 14 octobre sa quatrième victoire d'étape sur le Giro 2020, et ce avec le maillot de champion de France sur les épaules. Le coureur de Groupama-FDJ semble être au sommet de son art, pourtant son palmarès est déjà bien garni.

Dès 2011, alors qu'il a à peine 20 ans, il est champion du monde espoir. Signe que le talent était déjà bien présent. L'année suivante, en professionnel, il remporte la Cyclassics de Hambourg et commence à accumuler les accessits sur les différentes courses auxquelles il participe.

C'est en 2014 qu'il va signer la victoire la plus symbolique en raflant le championnat de France sur route. Ce sera la première de ses trois tuniques tricolores, il sera couronné ensuite en 2017 et 2020. Sa victoire la plus prestigieuse sur le circuit à ce jour reste Milan-San Remo, une classique arrachée de haute lutte en 2016.

Pas de soutien sur le Tour de France

Ainsi, régulièrement, Démare fait jeu égal ou domine les plus gros pedigrees du circuit mondial. Sur le Tour de France, il devance ses concurrents sur la 4e étape en 2017, et sur la 18e en 2018. Pourtant, cela fait deux éditions de la Grande Boucle qu'on ne voit pas Arnaud Démare sur les routes du Tour.

Une absence consécutive à la stratégie de son équipe, la Groupama-FDJ, de privilégier les chances au classement général de Thibaut Pinot. L'équipe dirigée par Marc Madiot construit un groupe afin de soutenir son leader, notamment avec des lieutenants à l'aise en montagne et peu de coéquipiers capables d'emmener Arnaud Démare dans un sprint massif.

Or, le Picard a besoin d'être à l'aboutissement d'une stratégie collective pour dominer en sprint. Il n'est pas forcément à l'aise quand il doit se battre seul. Néanmoins, il est bien plus choyé sur les autres grandes courses à étapes, comme c'est le cas cette saison. En effet, Démare a tout le soutien possible pour briller et c'est le cas. Le Français porte haut les couleurs de son maillot de champion de France avec 4 étapes remportées sur le Giro, série en cours.