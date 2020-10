Vuelta : Thibault Pinot abandonne, sa saison terminée

publié le 22/10/2020 à 16:16

Le mauvais souvenir de sa récente blessure, survenue lors du dernier Tour de France, semble toujours bien présent. Affaibli au dos, Thibaut Pinot a abandonné la Vuelta et ne s'est pas présenté au départ de la 3e étape, ce jeudi 22 octobre. 63e du classement général et relégué à 25 minutes du leader après deux jours de course sur le Tour d'Espagne, le grimpeur français avait annihilé toutes ses chances de victoire.

Victime d'une lourde chute lors de la 1ère étape du Tour de France à Nice, le samedi 29 août, le coureur de la Française des jeux (FDJ) souffre toujours des lombaires. Dans un communiqué, sa formation a également indiqué qu'il mettait "un terme à sa saison" en expliquant que la "priorité est donnée à sa complète récupération".

Vainqueur des 15e et 19e étapes du Tour d'Espagne 2018, qu'il avait terminé à la sixième place, le Franc-comtois n'a pas connu pareil succès cette année. Il met désormais le cap sur la saison 2021 où il a d'ores et déjà annoncé sa présence sur le Tour de France.