Tour de France 2021 : 10e étape Albertville - Valence mardi 6 juillet

Le Tour de France quitte les Alpes et se dirige vers le sud de l’Hexagone avec une étape de plat entre Albertville et Valence. Longue de 190,7 km, cette 10e étape sera l’occasion pour les sprinteurs de s’expliquer, avec un Mark Cavendish grand favori pour sa troisième victoire sur cette édition, après Fougères et Châteauroux



À la lutte pour le maillot vert, l’Australien Michael Matthews, l’Italien Sonny Colbrelli, voudront jouer les troubles fêtes. Le Français Nacer Bouhanni, déjà auteur de trois podiums lors des sprints massifs, fait lui aussi figure de favori, pour pourquoi pas signer la deuxième victoire française après celle de Julian Alaphilippe lors de la première étape.

Une seule difficulté est répertoriée, au kilomètre 58, avec le Col de Couz, une côte de 4e catégorie, sans danger pour le maillot à pois du Colombien d’Arkea Samsic, Nairo Quintana.

Pour ce qui est de la météo, de la pluie est attendue à partir de 14h sur la ligne d’arrivée à Valence, ce qui pourrait promettre une deuxième partie d’étape périlleuse. Le départ est prévu pour 13h20, avec une arrivée aux alentours de 17h30.