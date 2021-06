Place au premier des deux contre-la-montre au programme de cette 108e édition, mercredi 30 juin, sur une distance de 27,2 km dans le département de la Mayenne (le deuxième aura lieu le samedi 17 juillet à la veille de l'arrivée à Paris sur 30,8 km entre Libourne et Saint-Émilion.

"Ces 27,2 km sont quand même assez spéciaux avec un parcours assez sinueux, technique, qui devrait convenir à Julian Alaphilippe, qui a la possibilité d'aller récupérer le maillot jaune", souligne Laurent Jalabert. Le coureur français "a de sérieuses références, poursuit le consultant RTL. N'oublions pas qu'il a remporté en 2019 sur la même distance le contre-la-montre de Pau avec le maillot jaune sur le dos".

2e du classement général, Alaphilippe compte 8 secondes de retard sur le Néerlandais Mathieu van der Poel et 23 d'avance sur le Belge Wout van Aert et 31 sur le Slovène Tadej Pogacar, sans doute ses deux plus sérieux rivaux. Il s'élancera à 16h48. Le Norvégien Amund Gröndahl Jansen sera le premier coureur en lice, à 12h15. Les coureurs s'élancent toutes les 90 secondes, sauf les 20 derniers, séparés par un intervalle de deux minutes.

À écouter Tour de France 2021 : "Un contre-la-montre qui devrait convenir à Alaphilippe", estime Jalabert 01:14

Le film de la journée :

12h34 - Chris Froome vient de s'élancer. Le Britannique pointe au 166e rang au général, à 29 minutes de Mathieu van der Poel.

12h28 - Le tracé en Mayenne favorise davantage les spécialistes à cause des longs faux-plats de la seconde partie de course qui succèdent aux petites côtes des premiers kilomètres.



12h15 - Le Norvégien Amund Gröndahl Jansen, dernier du classement général, vient de prendre le départ. 23'16"47

12h09 - Le top 30 du classement général avec trois Français dans le top 10 :



1. Mathieu van der Poel (NED/Alpecin) 16 h 19:10.

2. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) à 8.

3. Richard Carapaz (ECU/INE) 31.

4. Wout van Aert (BEL/JUM) 31.

5. Wilco Kelderman (NED/BOR) 38.

6. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 39.

7. Enric Mas (ESP/MOV) 40.

8. Nairo Quintana (COL/ARK) 40.

9. Pierre Latour (FRA/TOT) 45.

10. David Gaudu (FRA/GFJ) 52.

11. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 52.

12. Sergio Higuita (COL/EF1) 52.

13. Bauke Mollema (NED/TRE) 52.

14. Rigoberto Uran (COL/EF1) 52.

15. Esteban Chaves (COL/BIK) 52.

16. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 55.

17. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 55.

18. Geraint Thomas (GBR/INE) 1:07.

19. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) 1:12.

20. Primoz Roglic (SLO/JUM) 1:35.

21. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 1:42.

22. Kasper Asgreen (DEN/DEC) 1:43.

23. Jonas Rasmussen (DEN/JUM) 1:47.

24. Pello Bilbao (ESP/BAH) 1:47.

25. Sergio Henao (COL/QHU) 2:21.

26. Toms Skujins (LAT/TRE) 2:26.

27. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 2:33.

28. Guillaume Martin (FRA/COF) 2:33.

29. Soren Kragh Andersen (DEN/DSM) 2:50.

30. Anthony Turgis (FRA/TOT) 3:04.

...



12h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 5e étape.