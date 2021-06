Tour de France 2021 : 5e étape Changé-Laval contre-la-montre mercredi 30 juin

Le directeur du Tour Christian Prudhomme évoque sans détour une "offrande aux rouleurs" et insiste surtout sur sa volonté de "varier les scénarios et les occasions de remettre en question les positions établies". La 5e étape du Tour de France 2021 est un contre-la-montre de 27,2 kilomètres entre Changé et Laval.

La distance est exactement la même qu'à Pau en 2019, quand Julian Alaphilippe avait battu Geraint Thomas. Mais à la différence du parcours béarnais, le tracé en Mayenne favorise davantage les spécialistes à cause des longs faux-plats de la seconde partie de course qui succèdent aux petites côtes des premiers kilomètres. Ce chrono dessine presque une boucle dans le nord-est de la préfecture de la Mayenne.

Le nom de Wout Van Aert revient le plus à l'heure de dresser la liste des favoris. Le Belge avait pris la 4e place l'an passé dans le chrono de La Planche des Belles Filles (36,2 km), derrière Tadej Pogacar, Tom Dumoulin et Richie Porte, et devant Primoz Roglic. Il y a deux ans à Pau, Alaphilippe avait devancé Thomas de 14 secondes, Thomas De Gendt et Rigoberto Uran de 36 secondes, Richie Porte de 45 secondes.