Tour de France 2020 : se dirige-t-on vers un duel Ineos / Jumbo ?

publié le 28/08/2020 à 19:42

D'un côté Roglic et Dumoulin, de l'autre Bernal et Carapaz. Cette édition de la Grande Boucle annonce un bras de fer jaune et noir entre l'équipe Jumbo-Visma d'un côté et le Team INEOS de l'autre, renommé INEOS Grenadiers. Ultra dominateurs ces dernières années sur le Tour de France, en ayant remporté les 5 dernières éditions, les INEOS d'Egan Bernal le tenant du titre pourraient bien avoir du soucis à ce faire.

Car sur les routes du Critérium du Dauphiné début août, c'est bien la Jumbo-Visma qui imposait le tempo à l'avant du peloton, faisant sauter les favoris les uns après les autres en montagne, dont certains parmi l'équipe britannique. Pas assez performants sur ce Dauphiné, Christopher Froome, vainqueur du Tour à 4 reprises (2013, 2015, 2016, 2017) et Geraint Thomas, vainqueur en 2018, n'ont pas été retenus côté INEOS pour prendre le départ de la Grande Boucle à Nice ce samedi.

Egan Bernal pourra tout de même compter sur un équipier de taille, Richard Carapaz, vainqueur du Giro l'an dernier, appelé en renfort.

Des équipiers de luxe de chaque côté

Si la Jumbo s'est vue elle aussi privée d'un de ses cadors, Steven Kruijswijk, 3e l'an dernier, blessé à l'épaule, elle pourra compter sur deux très bons grimpeurs pour accompagner Roglic et Dumoulin en montagne : George Bennet et Sepp Kuss. Du côté des INEOS Grenadiers, on n'a pas forcément à rougir non plus, quand on connait la qualité d'un Pavel Sivakov ou d'un Michal Kwiatowski pour épauler les leaders dans les hauts pourcentages.

Ce bras de fer INEOS / Jumbo, pourrait bien se transformer en duel Roglic / Bernal les deux favoris de ce Tour. Reste à savoir si Primoz Roglic tiendra 3 semaines en montagne face au Colombien et si ce dernier saura résister dans le contre-la-montre de la 20e étape, exercice où le Slovène excelle. L'état de forme des deux hommes, qui ont tous les deux dû abandonner sur le Critérium du Dauphiné pour un pépin physique sera à surveiller. Peut-être qu'un autre coureur viendra les mettre d'accord sur ce Tour de France 2020. Quelqu'un comme Thibaut Pinot par exemple ?