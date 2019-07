publié le 29/07/2019 à 05:27

Le Tour de France s'est achevé hier sur les Champs-Élysées avec une victoire de Caleb Ewan au sprint. Cette édition 2019 a totalement bousculé les codes. Avec un nom à retenir celui d'Egan Bernal. À 22 ans, il remporte la grande boucle dès sa deuxième participation : historique pour la Colombie. Après avoir embrassé sa fiancée, enlacé ses parents, il a accordé quelques mots à RTL.

"C'est le premier Tour de France que l'on gagne et ce n'est pas facile de croire à tout cela. Tellement de Colombiens ont essayé de le remporter ; on a une grande histoire avec ce sport (...) Ce sont des émotions fortes. La Colombie le mérite et je suis fier d'être le premier à y arriver", a-t-il confié.

Et si Egan Bernal, lauréat du tour de France 2019 a changé la donne, notre Français Julian Alaphilippe aussi. Après avoir porté le maillot jaune pendant 14 jours, il a été élu Supercombatif à l'unanimité. Romain Bardet, lui, est également monté sur le podium avec sa tunique de meilleur grimpeur

