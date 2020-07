Et si le Tour de France 2021 commençait en Bretagne ?

et Nicolas Barreiro

publié le 29/07/2020 à 13:28

La Bretagne comme roue de secours. L'Union cycliste internationale a été contrainte d'avancer le départ du Tour de France 2021 d'une semaine. Initialement prévu à Copenhague, au Danemark, il devra finalement débuter ailleurs.

Le chevauchement des compétitions sportives a chamboulé le calendrier de la Grande Boucle. Le départ est désormais prévu le 26 juin pour éviter que cette course cycliste ne se mêle à celle prévue aux Jeux Olympiques, eux-mêmes retardés d'un an pour cause de crise sanitaire.

En donnant le coup d'envoi une semaine plus tôt, un autre problème se pose. Copenhague ne peut plus accueillir le grand départ, car la ville est censée organiser plusieurs matchs de l'Euro de football au même moment.

Une seule solution pour l'Union cycliste internationale, se replier vers une région française. La Bretagne a déjà été approchée, sondée, avant peut-être d'autres candidatures. Les villes de Rennes et Lorient ont été citées pour lancer l'édition 2021.

Pour ce qui est de Copenhague, les organisateurs prévoient de lancer le Tour de France 2022 depuis la capitale danoise.

Dernier coup dur pour la Grande Boucle, celle-ci subira une grosse concurrence médiatique pendant deux semaines avec l'Euro de football.