Rappel de vélos de la marque VSF Fahrradmanfaktur

publié le 28/07/2020 à 16:51

Les achats de vélos ont connu un boom à la suite du déconfinement. De nombreux Français ont choisi ce mode de transport, jugé plus écologique, meilleur pour la santé et permettant de respecter les distances physiques. Le vélo de ville 26 pouces de marque VSF FAHRRADMANFAKTUR est rappelé, prévient la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

"Le support de fixation du porte-bagages avant peut se casser sous l'effet d'une tension, ce qui peut entraîner des blessures", prévient la Répression des Fraudes. Si vous avez un de ces vélos, vous devez le rapporter en magasin où il vous sera remboursé.

Les références concernées sont vsf fm T-50C Disc 26" Trapez, Rahmenhöhe 50cm Artikelnummer: 102020416, vsf fm T-50C Disc 26" Trapez, Rahmenhöhe 55cm Artikelnummer: 102020417 et vsf fm T-50C Disc 26" Trapez, Rahmenhöhe 45cm Artikelnummer: 102020415.