Tour de France 2020 : ce qu'il faut retenir du parcours

publié le 16/10/2019

Un parcours de 3.470 km intégralement dans l'Hexagone, quasiment exclusivement au sud de la Loire : le tracé du Tour de France 2020 a été dévoilé mardi 15 octobre à Paris et il offre une belle exploration de la montagne, que ce soit la petite, la moyenne ou la haute. Signe fort de la volonté des organisateurs d'animer la course d'entrée : sur les huit premiers jours de course, il y a cinq étapes de montagne.

Le départ de Nice, le samedi 27 juin, ouvre des perspectives. Les cinq massifs français seront tous abordés et traversés dans cet ordre : Alpes, Pyrénées, Massif Central, Jura et Vosges. Quelques noms de villes-étapes sur la première semaine: Sisteron, Privas, Millau, Loudenvielle dans les Pyrénées. Le peloton prendra ensuite la direction de la Charente-Maritime pour une étape spectaculaire entre l'Île d'Oléron et l'Île de Ré.

Direction ensuite la Corrèze puis Lyon, avant une dernière semaine alpestre et enfin un contre-la-montre individuel escarpé de 36 km à la Planche des Belles Filles à la veille de l'arrivée à Paris. Le patron de l'épreuve, Christian Prudhomme, espère que ce sera "la finale de ce Tour, avec encore 2 ou 3 coureurs dans le coup, et que ça puisse se jouer là, dans une montagne qui est un peu un symbole de ce que nous faisons depuis des années, c'est-à-dire aller chercher des difficultés en dehors des deux grands massifs".

Hommages

Avec ce tracé dévoilé sous les yeux de Julian Alaphilippe et Thibaut Pinot, la Grande Boucle rendra aussi des hommages : une arrivée à Sarran devant le musée Jacques Chirac, un passage par Saint-Léonard-de-Noblat chez Raymond Poulidor, actuellement hospitalisé, par le Plateau des Glières, haut-lieu de la Résistance. Les patrons du Tour de France ont également formulé une demande pour que le peloton traverse la cour carré du Louvre, comme cette année.

🤩 Here it is, the route of the #TDF2020 🤩



🤩 Voici le parcours du #TDF2020 🤩 pic.twitter.com/Npe3u3FYJl — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019