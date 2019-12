Lance Armstrong n'a pas rendu ses 7 maillots jaunes : "Si je ne les ai pas gagnés alors dites moi, qui les a gagnés ?"

publié le 21/12/2019 à 14:01

Lance ne s'appelle pas Armstrong quand il voit le jour le 18 septembre 1971 à la clinique méthodiste de Plano, au Texas. Mais Lance Edward Gunderson. C'est un bébé de 4 kilos 4 dont la tête trop plate et trop longue inquiète ses parents. "Ça s'arrangera, tout ira bien" répond la sœur infirmière au papa de l'enfant, Sonny Gunderson et la maman, Linda; nom de jeune fille : Mooneyham. Un couple d'adolescents. Ils ont tous les deux 17 ans.

Lance Armstrong grandit comme un adolescent le plus souvent livré à lui-même, colérique et violent. Un seul homme trouve grâce à ses yeux. Il s'appelle Rick Crawford, un champion du triathlon. C'est lui qui fait incite Lance à se dans cette discipline solitaire et encore confidentielle. "Je veux gagner de l'argent et des courses, dites-moi ce que je dois faire" demande l'adolescent. Vingt-cinq heures d'entraînement par semaine, vélo, course à pied et natation dans l'eau glacée d'une piscine... A quatorze ans, Lance Armstrong remporte sa première compétition, l'Iron Kids, et empoche le trophée: une paire de baskets. Il a déjà la marque des grands champions: il ne se repose jamais.

A 16 ans, grâce à ses jambes d'acier et à ses victoires dans les triathlons régionaux, l'infréquentable Lance Armstrong gagne déjà 1000 dollars par mois. Mais il veut plus d'argent, plus de félicitations, plus de gloire. Son orgueil n'a pas de mesure : il est persuadé d'être le plus fort. Deux ans plus tard, il va trouver la clé du succès. Celle qui l'entraînera aussi dans des abîmes toxiques : la course cycliste....