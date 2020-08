Tour de France 2020 : les règles que devront respecter les spectateurs

et Gregory Fortune

24/08/2020

Les événements sportifs s'enchaînent en cette fin du mois d'août, après un premier semestre chamboulé par la pandémie de coronavirus. Six jours après la finale de la Ligue des champions de football, c'est le Tour de France cycliste qui doit s'élancer de Nice, samedi 29 août (14h). L'arrivée est prévue le dimanche 20 septembre à Paris.

Les 176 coureurs au départ (8 dans chacune des 22 équipes) et les personnels encadrants devront respecter un protocole sanitaire ultra strict. Ils ne seront pas les seuls. Toutes les personnes qui ont l'intention de se rendre sur une étape devront aussi se plier à certaines règles.

Si rien ne vous empêchera de vous installer au bord de la route avec glacière et table de camping, les contacts avec les coureurs seront inexistants. Pas d'autographe, pas de selfie, pas d'accès aux bus des formations. Sur les sites des départs et des arrivées d'étape, le public devra rester à distance, derrière des barrières, à deux mètres du peloton.

Port du masque : aux préfets de trancher

Quant au port du masque, sera-t-il obligatoire ? La décision reviendra aux préfets des 32 départements traversés par cette 107e Grande Boucle. Sur le dernier Critérium du Dauphiné (du 12 au 16 août), par exemple, quatre des cinq préfectures concernées avaient pris un tel arrêté.

Par ailleurs, la direction de course a déjà prévenu il y a quelques semaines : l'accès aux cols, aux ascensions, sera contrôlé. Il ne sera possible de monter qu'à pied ou à vélo, le jour même, afin de limiter le flux des spectateurs. Contraignant ? Frustrant ? Le cyclisme se nourrit de la proximité avec le public, mais Amaury Sport Organisation veut prendre toutes les précautions.

Tests PCR pour les journalistes

Quid des journalistes ? L'équipe RTL qui sera présente sur ce Tour de France a passé lundi 24 août les tests PCR. Résultats dans quelques heures. Un test négatif et le sésame, l'accréditation, pour travailler sur l'épreuve, sera délivré. Les interviews se feront au compte-gouttes après les étapes et hors du paddock des équipes. Sur les 5.000 personnes itinérantes et habituelles sur le Tour, il ne devrait y en avoir que 3.000 environ.