publié le 18/07/2019 à 13:33

Après son imitation plus vraie que nature du tube de la comédie musicale "Grease", You're the one that i want, avoir fait roues arrières après des victoires, rangé de son vélo sur le toit d'une voiture après avoir roulé sur le capot... Peter Sagan s'amuse sur et en dehors du vélo.

Le Slovaque de 29 ans a encore offert une facétie dont il a le secret au public du Tour de France, jeudi 18 juillet. Présent dans l'échappée de 40 coureurs au début de la 12e étape Toulouse - Bagnères-de-Bigorre, le coureur de la formation Bora-Hansgrohe a pris quelque mètres d'avance sur ses compagnons de fuite pour faire décoller sa roue arrière.

Le triple champion du monde sur toute (2015, 2016, 2017) a déjà remporté 12 étapes sur le Tour de France (la 5e cette année). Il vise un septième maillot vert record sur les Champs-Élysées le dimanche 28 juillet.

¿ BOOH !



¿ When @petosagan jokes with the public.



¿ Quand Peter Sagan s'amuse avec le public.#TDF2019 pic.twitter.com/TYbru1081v — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2019