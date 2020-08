États-Unis : 250.000 motards attendus à un rallye malgré l’épidémie

publié le 10/08/2020 à 04:24

Malgré l’épidémie de coronavirus, des milliers de motards convergeaient dimanche vers Sturgis dans le Midwest (Dakota du Sud), pour rejoindre la 80e édition du "Sturgis Motorcycle Rall", l’un des plus grands rassemblements annuels de motards du monde.



Près de 250.000 bikers sont venus de tout le pays pour ne pas manquer la célèbre rencontre, qui se déroule tous les ans au mois d’août, alors que les autorités américaines comptent 160.000 victimes de l’épidémie et près de 5 millions de cas. "Nous sommes impatients de voir nos visiteurs découvrir tout ce que notre État peut leur offrir", a déclaré la gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, fidèle soutien du président, sur la chaîne Fox News.



Des "t-shirts estampillés 'J’ai survécu au corona' ou 'Dieu, les armes et Trump'" et un photomontage du président en train de faire un bras d’honneur, "étaient proposés à la vente", détaille Ouest-France. Malgré la propagation du coronavirus sur le sol américain, l’État du Dakota du Sud a été relativement épargné par la pandémie : il est l’un des rares à n’avoir jamais appelé sa population à se confiner ou à porter de masque.



En outre, les autorités ont décidé de maintenir cet événement puisqu’il représente une véritable "manne financière pour la région”, explique-t-on dans les colonnes du Courrier international. De fait, le célèbre rallye représente quelque 800 millions de dollars pour l’économie du Dakota du Sud.