Tour de France 2020 : Comment ça roule, un vélo ?

publié le 29/08/2020 à 09:00

Oui, le fait que les roues tournent, avec une force centrifuge et une stabilité gyroscopique, fait partie de l’explication. Tout comme la forme de la fourche et sa manière de tenir la roue, ce qui est aussi très important. Mais en fait, le plus important sur un vélo, c’est le cycliste !

Lorsqu'on apprend à faire du vélo, on cherche l’équilibre, un exercice qui prend quelques heures, étalées sur plusieurs jours, parfois des semaines voir des mois, le temps qu’on soit “prêt” dans sa tête. Une fois qu’on sait en faire, on compense instantanément par de micro-mouvements la perpétuelle chute du vélo d’un côté ou de l’autre.

Vous le sentez bien, quand vous lâchez le guidon ! Certains y arrivent, d’autres n’osent pas, mais techniquement, tout le monde peut lâcher le guidon. Il faut simplement accepter que la correction de la trajectoire se fasse en donnant des petits coups de reins insensibles à droite ou à gauche, plutôt qu’en donnant des coups de guidon.

C'est ainsi que l'on arrive à apprendre à faire du vélo à des animaux dans les cirques. Certains arrivent même à faire du vélo à une roue. Un savoir-faire qui exige forcément beaucoup de patience de la part du dresseur.

Mais une chose est sûre : une fois l’engin apprivoisé, l’homme comme l’animal pilote d’instinct le vélo, compensant instantanément par de micro-mouvements la chute à droite ou à gauche.