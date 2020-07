Pourquoi y a-t-il dans le ciel ces fameuses étoiles filantes ?

publié le 24/07/2020 à 07:25

Pourquoi y a-t-il dans le ciel, de temps en temps, ces fameuses étoiles filantes ? Le temps des étoiles filantes est d'ailleurs venu, c'est en ce moment qu'il faut lever le nez vers le ciel. Vous sentez les étoiles filantes quand on arrive dans le delta aquarides, et c'est bientôt là au début du mois d'août. Et donc, ce ne sont pas des étoiles et pas du tout des étoiles qui filent.

Si vous aviez un pain au chocolat qui rentrerait dans l'atmosphère terrestre, ce ne serait pas une étoile filante, ce serait une énorme boule de feu dans le ciel. L'étoile filante, ce sont des petits grains de sable, des petits cailloux qui arrivent sur Terre et qui rencontrent notre atmosphère et qui s'enflamment avec la vitesse. Et donc, ce n'est pas une étoile filante, c'est un caillou qui brûle dans le ciel.

Et aussi, pourquoi on compose le 18 pour les pompiers, le 17 pour la police et le 15 pour le Samu ? Car à une époque, avec les anciens téléphones, c'était ce qu'il y avait de plus simple à composer. Vous composiez d'abord le 1, puis le second chiffre.