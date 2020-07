Pourquoi ne s'est-il rien passé entre le 5 et le 15 octobre 1582 ?

publié le 21/07/2020 à 08:57

Comme tous les matins cet été, RTL se penche pour vous sur des questions insolites du quotidien. Ce matin, pourquoi sommes-nous passés directement du 5 octobre 1582 au 15 octobre 1582 ? Pourquoi ne s’est-il rien passé entre ces dates ?

Ces jours n’ont en fait jamais existé. On est passé directement du 5 au 15 octobre, on a sauté 10 jours parce qu’a l’époque on se servait du calendrier julien et on passe ensuite au calendrier grégorien.

C'est quand les astronomes sont venus tirer la toge du pape Grégoire XIII, pour signifier qu'il y a dix jours de décalage avec le calendrier julien, que le pape a décrété sur les pays catholiques qu'il fallait sauter ces dix jours.