Pourquoi les montres indiquent toujours 10h10 dans les catalogues ?

publié le 23/07/2020 à 08:19

C'est un mystère dans le monde de la mode. Dès qu'une montre apparaît dans un magazine de mode ou à travers une vitrine d'horloger, elle indique 10h10. En réalité, ce choix n'a rien de banal.

D'une part, c'est la manière la plus élégante de présenter les aiguilles d'une montre, un peu comme des bras ouverts. D'ailleurs, lorsqu'un élève apprend à conduire, son instructeur lui conseille souvent de "placer ses mains à 9h15 ou 10h10".

Mais il y a une autre explication, plus historique. En octobre 1884, 25 dirigeants des grandes puissances mondiales, réunis à Washington, adoptent le Méridien de Greenwich comme heure de référence universelle à 10h10. Cette ligne imaginaire court de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud et la longitude y est définie comme égale à 0. La réunion de 1884 découpe ainsi le globe en 24 fuseaux de 15° chacun, plus un méridien 0. Un système de calcul horaire que la France ne reconnaîtra pas jusqu'au 9 mars 1911, date de l'abandon du méridien de Paris.